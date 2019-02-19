Власти допустили ввод налога на самозанятых по всей стране в 2020 году

Власти допустили ввод налога на самозанятых по всей стране в 2020 году

Вице-премьер Антон Силуанов поручил Минфину и Федеральной налоговой службе подготовить доклад о перспективах распространения налога на самозанятых на всей территории России в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Документ с отчетом о первых итогах введения налога должен быть представлен к лету 2019 года.





Экономика От трех до шести: какой налог Минфин предлагает для самозанятых Налог на профессиональный доход для самозанятых вступил в силу с 1 января 2019 года в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Самозанятыми считаются физлица, которые получают доходы от предпринимательской деятельности и не имеют наемных сотрудников.​ В зависимости от того, кому самозанятый оказывает услуги (физлицам или юрлицам), ставка налога составляет от 4 до 6%. Пенсионные взносы для самозанятых добровольные.

15 января Силуанов в интервью телеканалу РБК рассказывал, что за две недели пилотного проекта в качестве самозанятых зарегистрировались более 8 тыс. человек.