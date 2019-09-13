Росимущество купило вагоны для перевозки пассажиров по Крымскому мосту

Приобретенные Росимуществом 166 пассажирских вагонов и 10 локомотивов планируется передать ФГУП «Крымская железная дорога» для организации сообщения с Крымом после ввода в строй железнодорожного моста через Керченский пролив

Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В преддверии ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и десять локомотивов, которые в дальнейшем планируется передать ФГУП «Крымская железная дорога». Об этом сообщает Минтранс.

В ведомстве пояснили, что локомотивы и вагоны предполагается использовать для организации перевозок пассажиров в Крым и обратно.

Для этих целей Росимуществом закуплены купейные (в том числе с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья) и плацкартные вагоны, а также вагоны-рестораны. Все вагоны достаточно новые (2017–2018 годов постройки) и оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами.

Железные дороги Крыма соединяют важнейшие города полуострова — Севастополь, Симферополь и Керчь, а также Евпаторию, Саки, Феодосию, Джанкой, Красноперекопск и Армянск. В феврале 2019 года во ФГУП «Крымская железная дорога» была создана Дирекция по обслуживанию пассажиров, за январь—август на поездах было перевезено 2,43 млн человек, что на 13% превышает показатель первых восьми месяцев предыдущего года.

РБК направил запрос в пресс-службу Росимущества.