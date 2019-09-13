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Росимущество купило вагоны для перевозки пассажиров по Крымскому мосту
Приобретенные Росимуществом 166 пассажирских вагонов и 10 локомотивов планируется передать ФГУП «Крымская железная дорога» для организации сообщения с Крымом после ввода в строй железнодорожного моста через Керченский пролив
Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В преддверии ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и десять локомотивов, которые в дальнейшем планируется передать ФГУП «Крымская железная дорога». Об этом сообщает Минтранс.

В ведомстве пояснили, что локомотивы и вагоны предполагается использовать для организации перевозок пассажиров в Крым и обратно.

Для этих целей Росимуществом закуплены купейные (в том числе с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья) и плацкартные вагоны, а также вагоны-рестораны. Все вагоны достаточно новые (2017–2018 годов постройки) и оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами.

Железные дороги Крыма соединяют важнейшие города полуострова — Севастополь, Симферополь и Керчь, а также Евпаторию, Саки, Феодосию, Джанкой, Красноперекопск и Армянск. В феврале 2019 года во ФГУП «Крымская железная дорога» была создана Дирекция по обслуживанию пассажиров, за январь—август на поездах было перевезено 2,43 млн человек, что на 13% превышает показатель первых восьми месяцев предыдущего года.

РБК направил запрос в пресс-службу Росимущества.

Открыть движение пассажирских поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив планируется в декабре 2019 года. К настоящему моменту здесь уже уложены все рельсы и введена в строй система освещения путей, а 11 сентября началась установка систем автоматического контроля и управления движением поездов.

«По проектным данным мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты — для грузовых составов. Расчетная скорость — 120 и 80 км/ч соответственно», — говорится в сообщении на официальном информационном сайте строительства Крымского моста.

В сентябре стало известно, что владелец первого в России частного поезда «Гранд Экспресс» подал заявку на товарный знак «Таврия». «В связи с высокой степенью готовности транспортной инфраструктуры между материком и полуостровом компания рассматривает возможность расширения маршрутной сети», — заявил РБК представитель компании.

Официально оператор, который будет осуществлять перевозки пассажиров по Крымскому мосту, еще не назывался. В конце августа глава Минтранса России Евгений Дитрих сказал, что назвать его пока «довольно сложно».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Минтранс, Крым, железные дороги
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