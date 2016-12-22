Михельсон рассказал о сокращении госинвестиций в СПГ-хаб на Камачтке

Предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон рассказал о сокращении запланированных госинвестиций в строительство СПГ-терминала на Камчатке на 8 млрд руб. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.
По словам бизнесмена, со стороны НОВАТЭКа стоимость хаба оценивается в 70 млрд руб. Госинвестиции в строительство канала для подхода судов должны составить около 30 млрд руб. «Изначально было 38, мы сократили размер. Это для обустройства бухты Бечевинка», — пояснил Михельсон.
НОВАТЭК уже подписал соглашение о намерениях с Министерством по развитию Дальнего Востока и правительством Камчатского края, говорится в пресс-релизе компании. «Мы планируем создать российский хаб для доставки СПГ потребителям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это поможет развитию Северного морского пути и позволит оптимизировать использование существующего арктического танкерного флота», — сказал Михельсон на ВЭФ.
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на презентацию НОВАТЭКа к выступлению на совещании правительства по развитию Северного морского пути, изначально планировалось, что инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке составят 108 млрд руб. Из них на частные инвестиции должно было прийтись 69,5 млрд, на государственные — 38,5 млрд руб.