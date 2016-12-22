Путин посоветовал инвесторам не ориентироваться на стереотипы о России

Иностранные инвесторы при сотрудничестве с Россией должны ориентироваться на реалии, а не на стереотипы, которые распространяются в международном сообществе. Об этом на встрече с представителями зарубежных деловых кругов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Важно, чтобы зарубежные инвесторы, вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились в плену стереотипов, а, принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», — заключил глава государства.

Он подчеркнул, что Дальний Восток открывает в настоящее время большие перспективы для развития бизнеса. Он предложил инвесторам пообщаться в неформальной обстановке о том, как более активно продвигать различные экономические инициативы в этом регионе.

«Наш безусловный приоритет — это поступательное, комплексное развитие всего Дальневосточного региона», — заверил он.

Российский лидер подчеркнул, что в последние годы на Дальнем Востоке власти запустили различные механизмы для стимулирования деловой активности, например, ввели льготные, налоговые и административные режимы. Однако он признал, что еще не все сделано, и объяснил это большой территорией региона. При этом Путин подчеркнул, что пропускная способность железных дорог, мощность морских портов увеличивается, а качество профессионального образования — улучшается.

По его словам, среди преимуществ Дальнего Востока — выгодное географическое положение и высокая обеспеченность различными природными ресурсами. Сферами для инвестиций Путин назвал добычу и первичную переработку сырья, транспорт, торговлю, научно-технический и образовательный потенциал, «производства, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью».

Накануне в рамках ВЭФ спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков заявил, что ряд бизнесменов предлагают создать на острове Русский «территорию киборгов» — площадку для компаний, которые работают на рынке киберпротезов для людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что это перспективный проект с идеологически правильным посылом, который нужно реализовать.