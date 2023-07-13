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Правительство освободило часть компаний от налога на сверхприбыль

Правительство освободило застройщиков от налога на сверхприбыль
Правительство приняло решение расширить категории компаний, которые не будут уплачивать разовый налог на сверхприбыль. От сбора освободят застройщиков жилья и компании без выручки от реализации
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На заседании правительства 13 июля одобрены поправки, уточняющие перечень компаний, которые не будут уплачивать так называемый налог на сверхприбыль, сообщила пресс-служба Минфина. Помимо компаний малого и среднего бизнеса, организаций — плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и добычи угля из состава плательщиков налога дополнительно исключаются:

  • застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (те, кто не платил дивиденды в 2021–2022 годах);
  • кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства;
  • компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

Кроме того, предлагается установить, что компании, у которых прибыль в 2022 году снизилась более чем в два раза по сравнению с 2021-м и которые не выплачивали дивиденды в этих годах, платят налог на сверхприбыль, ограниченный 10% от прибыли 2022 года.

Меры по предупреждению банкротства банков могут осуществляться или собственниками банков самостоятельно, или с участием Банка России, или с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). По состоянию на 1 июля 2023 года АСВ принимает участие в финансовом оздоровлении 13 банков, санация которых осуществляется с привлечением инвесторов. Согласно странице на сайте Банка России, на санации с участием ЦБ формально остаются Промсвязьбанк и «Траст».

Компания может не иметь выручки от реализации, но иметь прибыль — за счет внереализационных доходов, к которым, согласно Налоговому кодексу, относятся доходы от дивидендов, курсовой разницы, от сдачи в аренду и т.д.

13 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет, в первом чтении он был принят 28 июня. Дата второго чтения еще не назначена. 

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Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, в законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. 

Налог не затронет компании, созданные после 2020 года, и компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы не превышает 1 млрд руб. Правительство сообщало, что налог должен принести в казну 300 млрд руб. 

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
налог на прибыль Минфин налогообложение компании застройщики
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