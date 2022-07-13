Мэр Берлина предложила отключить подсветку Бранденбургских ворот
Властям Берлина стоит отключать подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената) после полуночи, заявила правящий бургомистр (мэр) немецкой столицы Франциска Гиффей в интервью DPA.
«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — сказала она (цитата по Zeit).
Это не значит, что город должен погрузиться во тьму, пояснила Гиффей. Власти должны соблюдать баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «безболезненно» экономить электричество, добавила бургомистр.
«Речь идет об умеренных ограничениях, которые легко реализовать и которые могут быстро внести свой вклад в экономию», — заключила Гиффей.
Отключить подсветку Бранденбургских ворот, а также других достопримечательностей и городских объектов Берлина первым предложил лидер Свободной демократической партии (СвДП) в сенате Берлина Себастьян Чайя. Он высказывал такую же точку зрения, как и Гиффей, и призывал разграничить объекты, где подсветка необходима из соображений безопасности, и те, где она лишь эстетически улучшает восприятие.
Ситуация с электроэнергией в Германии и других странах Евросоюза усугубилась на фоне российской спецоперации и ввода Брюсселем санкций против Москвы. В июне годовая инфляция в еврозоне, куда также входит Германия, выросла до рекордных 8,6%, сильнее всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.
Власти Германии на фоне кризиса не раз призывали жителей экономить энергию. Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек говорил, что страна сможет пережить зиму только при значительной экономии энергии и полных хранилищах. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отмечал, что, хотя власти и принимают меры, решить проблему с энергобезопасностью страны получится лишь спустя годы.