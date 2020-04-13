Кремль назвал способы избежать падения уровня доходов россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти принимают во внимание расчеты экспертов, которые говорят о снижении доходов граждан.
«Очевидно, что время непростое и, конечно, в связи с торможением экономической жизни неизбежно негативное влияние на уровень доходов», — сказал он.
По словам Пескова, разрабатываемые властями масштабные программы поддержки как раз и необходимы, чтобы минимизировать снижение доходов. Он отметил, что приоритет отдается тем, кто сохранил рабочие места.
«Безусловно, требуется какое-то количество дней, для того чтобы заработали все меры поддержки», — сказал Песков. Он также допустил, что власти используют и другие возможности для помощи населению. «Наберемся терпения и будем следить за ситуацией», — добавил он.
По прогнозам экспертов Института исследований ВЭБ реальные доходы россиян в апреле—июне могут снизиться на 17,5%. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам года могут сократиться на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года.
По их мнению, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление. Специалисты при этом исходят из предположения, что отмена режима самоизоляции и снятие жестких карантинных мер в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области произойдет в середине июня, а в других регионах в середине мая.