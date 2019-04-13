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Экономика ,  
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Глава Парижского клуба кредиторов высказалась по поводу исключения России
Россия не потеряет место в Парижском клубе кредиторов, если будет в одиночку реструктурировать долги Венесуэлы, заявила глава Парижского клуба. Но она надеется, что Россия присоединится к будущему соглашению о реструктуризации

Председатель Парижского клуба кредиторов (Club de Paris) француженка Одиль Рено-Бассо не считает, что России может грозить исключение из клуба, если она реструктурирует долг Венесуэлы в одиночку, за пределами неформального коллектива государств-кредиторов. Об этом она заявила в пятницу, 12 апреля, на конференции по исследованию суверенного долга в Джорджтаунском институте права (США), рассказали РБК два участника конференции, слушавшие Рено-Бассо.

Отвечая на вопрос старшего аналитика AKE International Максимилиана Хесса о возможной реструктуризации венесуэльского долга перед Россией за пределами Парижского клуба, Рено-Бассо сказала, что не ожидает в таком случае последствий для членства России в организации. В то же время глава Парижского клуба выразила надежду, что Россия присоединится к возможным будущим соглашениям о коллективной реструктуризации венесуэльских долгов.

Россия уже реструктурировала долг Венесуэлы в 2017 году без участия Парижского клуба.

Рено-Бассо, занимающая должность генерального директора французского Казначейства, говорила как частное лицо, и ее слова необязательно отражают официальную позицию Парижского клуба, отметили оба источника РБК.

Неформальный клуб

Парижский клуб — это неформальная организация, объединяющая 22 государства с наибольшими долговыми требованиями к развивающимся странам. Россия входит в число постоянных членов Парижского клуба с 1997 года. В клуб также входят Великобритания, Германия, Франция, Канада, Япония, США.

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На конец 2017 года общая задолженность развивающихся стран перед участниками Парижского клуба составляла $313 млрд. В том числе Венесуэла была должна Парижскому клубу $5,8 млрд. Кому конкретно — неизвестно, Парижский клуб не раскрывает двусторонние данные о задолженности. Но по всей вероятности, эта сумма включала российский межгосударственный кредит, предоставленный еще в 2011 году и реструктурированный в ноябре 2017 года.

Российский кредит

В конце 2017 года долг Венесуэлы перед Россией был зафиксирован на уровне $3,15 млрд. С тех пор Каракас дважды заплатил по долгу ориентировочно по $100 млн, но в марте 2019 года просрочил платеж. До конца апреля действует льготный период, когда Венесуэла еще может заплатить без штрафных санкций. Москва пока не высказывалась на тему возможной новой реструктуризации долга.

В теории Россия могла бы передать вопрос о просроченной задолженности Венесуэлы в Парижский клуб (по неофициальным данным, так поступила Бразилия в 2017 году с венесуэльским долгом на $263 млн). Но в последние годы Парижский клуб утратил былую значимость, последняя реструктуризация через Парижский клуб проводилась в конце 2015 года (Куба).

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Старший научный сотрудник Центра по новой американской безопасности (CNAS) Рэйчел Зимба указывает, что Парижский клуб охватывает кредиты от государства государству, но не долги государств перед иностранными государственными предприятиями. Поэтому долги Венесуэлы перед «Роснефтью» в любом случае не будут входить в периметр рассмотрения Парижским клубом. Кроме того, крупнейшим кредитором Венесуэлы является Китай, а он не является постоянным участником Парижского клуба и участвует в заседаниях на правах приглашенной стороны, говорит она. Разговоры о масштабной коллективной реструктуризации венесуэльских долгов преждевременны, пока Николас Мадуро удерживает власть, подчеркивает Зимба.​

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Венесуэла, кредиторы, реструктуризация долга
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