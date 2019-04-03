Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу

Минфин не будет комментировать платеж Венесуэлы по долгу перед Россией, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак. Платеж должен был состояться в конце марта. Программа по госкредитам любому суверенному заемщику засекречена

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи. Ранее он говорил, что Венесуэла должна заплатить России в конце марта.

«Программа предоставления государственных кредитов является секретной. Все, что связано с отношениями между суверенным заемщиком и суверенным кредитором, не является публичной информацией, потому что это отношения двух суверенов, и чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», — заявил Сторчак.

«Мы отношения двух суверенов в связи с привлечением, погашением, обслуживанием, реструктуризацией [кредита] публично комментировать не будем», — подчеркнул Сторчак.

В конце января он допускал, что с возвратом долга Венесуэлы могут возникнуть проблемы. «Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — заявил тогда замминистра. До этого Каракас исправно обслуживал кредит от России на $3 млрд и ни разу не допускала просрочек, говорил Сторчак. Очередной платеж должен был пройти в конце марта, его сумма составляет $100 млн. 27 марта Сторчак сказал, что срок платежа еще не наступил.

Бывший старший советник Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США Брайан О'Тул говорил РБК, что даже если правительству Венесуэлы есть чем платить России, с переводом средств могут возникнуть трудности из-за санкций США. Американские санкции в настоящее время не запрещают долларовые транзакции венесуэльскому правительству, но банки-корреспонденты могут отказаться проводить платеж (любые платежи в долларах, кроме физической передачи наличных, так или иначе проходят через американскую финансовую систему). В ноябре 2018 года, еще до признания рядом западных стран Хуана Гуаидо легитимным лидером Венесуэлы, один из канадских банков отказался проводить платеж от правительства Венесуэлы канадской компании Rusoro в рамках их мирового соглашения, сославшись на санкции США. Банк не замораживал деньги, а вернул их правительству Венесуэлы, сообщал Reuters.