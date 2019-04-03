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Силуанов объяснил задержку с платежом Венесуэлы по долгу в $3 млрд
По словам первого вице-премьера, власти Венесуэлы не перевели России платеж, который должен был быть внесен в марте 2019 года, но до конца апреля могут сделать это «без финансовых последствий»
Антон Силуанов  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Очередной транш в счет погашения долга перед Россией может быть переведен Венесуэлой в течение апреля, и в этом случае никаких санкций не последует, сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Пока еще нет», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, перечислила ли Венесуэла очередной платеж, который должен был поступить в марте. «Но у нас есть период, в течение которого она может заплатить без финансовых последствий. В течение месяца», — добавил глава Минфина (цитата по ТАСС).

​​В январе 2019 года замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что в марте Венесуэла должна выплатить России по кредиту в $3 млрд более $100 млн, однако с проведением платежа могут возникнуть трудности.

«Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — сказал Сторчак.

В среду, 3 апреля, Сторчак отказался комментировать проведение Венесуэлой платежей, сославшись на секретность программы предоставления межгосударственных кредитов.

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«Все, что связано с отношениями между суверенным заемщиком и суверенным кредитором, не является публичной информацией, потому что это отношения двух суверенов. И чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», — сказал Сторчак.

По расчетам агентства Reuters, сделанным в августе 2017 года, с 2006-го правительство России и госкомпания «Роснефть» предоставили Венесуэле кредиты или кредитные линии на общую сумму не менее $17 млрд. В январе 2019 года президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что его страна выполнит все обязательства перед Россией. «Венесуэла платит всегда вовремя», — сказал Мадуро в интервью «РИА Новости».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Антон Силуанов, Венесуэла
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