Дивиденды от госкомпаний сократились в два раза
Объем дивидендов, поступивших от в федеральный бюджет в 2023 году от госкомпаний, где акционером является Росимущество, составил 339 млрд руб. Об этом сообщил руководитель Росимущества Вадим Яковенко на расширенной коллегии ведомства, передаёт корреспондент РБК. Эта сумма в два раза меньше результата 2022 года (753 млрд руб.) и равняется сумме 2021 года.
В топ-5 крупнейших плательщиков вошли нефтегазовые компании «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также компании «РусГидро« и «Алроса». Дивиденды от Сбербанка не учитываются, поскольку его контрольный пакет принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ; получил в 2023 году на акции Сбербанка 282,5 млрд руб.).
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