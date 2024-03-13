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Дивиденды от госкомпаний сократились в два раза

Росимущество: дивиденды от госкомпаний сократились в два раза
В 2023 году государство получило 339 млрд руб. дивидендов от госкомпаний, сообщило Росимущество. Это в два раза меньше, чем в 2022-м году, и соответствует уровню 2021 года
Вадим Яковенко
Вадим Яковенко (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Объем дивидендов, поступивших от в федеральный бюджет в 2023 году от госкомпаний, где акционером является Росимущество, составил 339 млрд руб. Об этом сообщил руководитель Росимущества Вадим Яковенко на расширенной коллегии ведомства, передаёт корреспондент РБК. Эта сумма в два раза меньше результата 2022 года (753 млрд руб.) и равняется сумме 2021 года.

В топ-5 крупнейших плательщиков вошли нефтегазовые компании «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также компании «РусГидро« и «Алроса». Дивиденды от Сбербанка не учитываются, поскольку его контрольный пакет принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ; получил в 2023 году на акции Сбербанка 282,5 млрд руб.).

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Инна Деготькова Инна Деготькова
Росимущество дивиденды госкомпании
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