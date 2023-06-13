Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет

В 2022 году государство получило ₽753 млрд дивидендов от госкомпаний — в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Тройку лидеров по сумме платежей образовали «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть»

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В прошлом году 143 компании с госучастием перевели в федеральный бюджет почти 753 млрд руб. дивидендов по своим акциям. На долю трех крупнейших плательщиков («Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть») пришлось 88% общей суммы, следует из доклада Счетной палаты (есть у РБК) об исполнении федерального бюджета в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В 2021 году по дивидендам госкомпаний в бюджет поступило лишь 339 млрд руб. (что отражало в основном результаты пандемийного 2020 года), то есть перечисления в 2022 году выросли в 2,2 раза.

В этих суммах не учитываются дивиденды на госдолю в Сбербанке, которые поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не администрируются Росимуществом. По итогам 2020 года Сбербанк выплатил государству 211 млрд руб. дивидендов, за 2021 год дивиденды не платил. В апреле 2023 года акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов в объеме 565 млрд руб., из которых половина (282,5 млрд) достанется ФНБ.

Лидеры по выплатам

По данным Счетной палаты, в 2022 году крупнейшие дивидендные выплаты в федеральный бюджет были такими:

«Газпром» (прямая доля государства — 38,4%) — 463,6 млрд руб.

«Роснефтегаз» (100%) — 142,8 млрд руб.

«Транснефть» (75%) — 59,8 млрд руб.

«РусГидро» (61,7%) — 14,4 млрд руб.

«Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (24%) — 12 млрд руб.

«Дом.РФ» (100%) — 10,4 млрд руб.

«Зарубежнефть» (100%) — 8,9 млрд руб.

«Ростелеком» (35,9%) — 5,7 млрд руб.

Среди них «Газпром» не платил дивиденды по итогам 2021 года, но перечислил промежуточные дивиденды в 2022 году на сумму 463,6 млрд руб., а «Роснефтегаз» перевел дивиденды за 2021 год в размере 41,6 млрд плюс промежуточные дивиденды 2022 года на 101,2 млрд.

Как полагает Счетная палата, «существующая практика инициирования выплат промежуточных дивидендов создает риски для исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году». Текущий прогноз по поступлениям дивидендов госкомпаний в федеральный бюджет на 2023 год — 444 млрд руб. (данные портала «Электронный бюджет» на 8 июня).

В число плательщиков дивидендов впервые вошло акционерное общество «Росзарубежнефть», которое было создано в 2020 году и его дата регистрации совпала с объявлением о передаче бывших венесуэльских активов «Роснефти» компании со 100% участием государства. Счетная палата раскрыла показатели чистой прибыли «Роснефтегаза» и «Росзарубежнефти» за 2021 год (сами эти компании финансовые результаты и отчетность не размещали).

«Роснефтегаз» не занимается операционной деятельностью, владеет 40,4% акций «Роснефти», 11% «Газпрома», 26,4% «Интер РАО», с которых получает дивиденды. По данным Счетной палаты, в 2021 году чистая прибыль «Роснефтегаза» составила 91,2 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). По состоянию на конец 2020 года нераспределенная прибыль холдинга достигала 561 млрд руб., сообщал «Интерфакс».

АО «Росзарубежнефть» в 2021 году получило чистую прибыль в размере около 3,49 млрд руб. и перечислило в бюджет 1,74 млрд, сообщила Счетная палата в отчете.

Кто направил дивиденды в размере 50% от прибыли и больше

В прошлом году Росимущество при подготовке проектов директив представителям государства по выплатам дивидендов в федеральный бюджет, как отметили аудиторы, руководствовалось распоряжением правительства, предусматривающим направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли общества (без учета доходов от переоценки финансовых вложений), кроме случаев, установленных отдельными актами правительства. О том, что госкомпании, начиная с финансовых результатов 2021 года, должны направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные и разовые статьи, Минфин сообщал осенью 2020-го.

По итогам 2021 года «Роснефтегаз», «РусГидро», «Ростелеком», «Дом.РФ», «Росзарубежнефть», Кизлярский коньячный завод, Башкирская содовая компания приняли решение направить на выплату дивидендов 50% и более чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или РСБУ (в случаях, где акционерные общества не ведут учет или имели убыток по МСФО).

В то же время «с учетом сложившейся экономической ситуации» были приняты решения, что «Транснефть» (МСФО), «Зарубежнефть», «Росспиртпром» (оба — РСБУ) в 2022 году выплатят менее 50% прибыли, а такие организации, как ВТБ, РЖД (по обыкновенным акциям; по привилегированным было выплачено 4,5 млрд руб.), «Совкомфлот», концерн ВКО «Алмаз-Антей», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ФСК ЕЭС, «Первый канал», Объединенная зерновая компания, РНКБ, Россельхозбанк, «Почта России», Промсвязьбанк, «Алмазювелирэкспорт», были освобождены от уплаты дивидендов, сообщается в отчете.