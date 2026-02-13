 Перейти к основному контенту
Экономика
В ЦСР заявили об исчерпании «фактора НДС»

В ЦСР констатировали исчерпание фактора НДС
В феврале Путин связал ускорение инфляции в начале этого года с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. Президент ожидает, что влияние на рост цен будет краткосрочным
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Центр стратегических разработок (ЦСР) констатировал исчерпание «фактора НДС» в ценовых ожиданиях, об этом говорится во втором выпуске регулярного бюллетеня «Экономический климат» по мониторингу деловой и потребительской активности.

В декабре годовая инфляция замедлилась до 5,6% после 6,5% в ноябре (ЦБ закладывал на 2025 год 6,5%-7%). Продовольственные товары внесли основной вклад в замедление инфляции (темп роста цен снизился с 7,5% до 5,3% в ноябре).

Наблюдаемая населением инфляция остается на неизменном уровне в течение последних трех месяцев (14,5% за ноябрь 2025 -январь 2026), а ценовые ожидания бизнеса в феврале начали снижаться, вернувшись к среднегодовому уровню за 2025 год.

«Таким образом, можно констатировать исчерпание «фактора НДС» в ценовых ожиданиях, что открывает Банку России возможность для активизации процесса дальнейшего снижения ключевой ставки, что является необходимым условием для недопущения переохлаждения экономики», — говорится в бюллетене.

Зампред ЦБ предварительно оценил вклад повышения НДС в инфляцию
Финансы
Алексей Заботкин

В конце ноября 2025 года президент подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение основной ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка в размере 10% сохраняется для социально значимых категорий товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары.

Законом также устанавливается мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в грядущем году впервые перейдет на НДС и фактически совершит нарушения при уплате налога. Речь идет, в частности, о поэтапном переходе к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшен до 20 млн руб.

В январе Центробанк заявил, что инфляция за прошлый год стала самой низкой с 2020 года. Ее замедление регулятор объяснял снижением ключевой ставки — с июня по декабрь 2025 года она опустилась на 5 процентных пунктов, до 16% годовых.

В феврале президент Владимир Путин связал ускорение инфляции в начале этого года с перенастройкой налоговой системы — в частности, с повышением НДС. Он ожидает, что влияние увеличения НДС на рост цен будет краткосрочным и к концу года инфляция вновь снизится «примерно до 5%».

Елена Чернышова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
НДС Центр стратегических разработок Инфляция
