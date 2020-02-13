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Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

Годовая инфляция в России в январе 2020 года второй раз в истории опустилась ниже аналогичного показателя в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда. Первым на это обратил внимание директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов на своем Telegram-канале.

Годовая инфляция в России в январе 2020 года составила 2,4% после 3% в декабре. В США рост цен составил 2,5% в годовом выражении в январе и 2,3% в декабре.

Минимум инфляции был зафиксирован в России в начале 2018 года — 2,2%. Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция за 11 месяцев в России превышала показатель США. Она составляла 2,7% (к декабрю 2018 года), тогда как в США рост потребительских цен за тот же период составил 2,4%.

Нынешнее замедление темпов роста потребительских цен в России ниже уровня США — второе в истории. Впервые инфляция в России опустилась ниже американской в период с февраля по июль 2018 года. «Это общая и уже долгосрочная тенденция — разрывы в показателях инфляции в развивающихся и развитых экономиках сужаются. Теоретически это должно вести к большей стабильности валют EM (emerging markets)», — отмечает Тремасов.

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Годовая инфляция в январе снизилась за счет исчерпания эффекта от повышения НДС (с 18 до 20% в начале 2019 года) и за счет умеренного темпа роста цен в начале года, сообщал ранее Банк России. В первом квартале 2020 года инфляция может упасть до исторически низкого уровня 2%, прогнозирует регулятор. Минэкономразвития допускало замедление роста цен в первом квартале до 2,2–2,3%.

По итогам 2020 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 3%. ЦБ заложил на 2020 год ускорение инфляции до 3,5–4%.

В России низкие темпы роста потребительских цен несут «определенные риски для оживления экономики», отмечал президент Владимир Путин. Низкая инфляция снижает совокупный спрос и тормозит развитие экономики, указывал в ноябре помощник президента Максим Орешкин, занимавший тогда пост главы Минэкономразвития.

Автор: Ольга Агеева
Теги: инфляция, США, рост цен
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