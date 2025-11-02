 Перейти к основному контенту
FT узнала о планах ЕС расширить надзор за фондовыми и криптобиржами

ЕК решила создать единый надзорный орган для фондовых и криптовалютных бирж, чтобы устранить фрагментацию рынка и снизить трансграничные издержки. Предложения по реформе будут представлены в декабре
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейская комиссия планирует расширить надзор за ключевой финансовой инфраструктурой ЕС, включая фондовые и криптовалютные биржи, а также клиринговые палаты, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Цель инициативы — устранить фрагментацию на едином рынке и снизить затраты на трансграничную торговлю, которые затрудняют развитие стартапов и компаний в Европе. Это часть усилий по укреплению конкурентоспособности ЕС по отношению к Соединенным Штатам, говорится в материале.

В ЕК считают, что создание единого надзорного органа, созданного по образцу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), станет важным шагом на пути к созданию «союза рынков капитала» ЕС. Комиссия заявила, что в декабре выдвинет предложения по «пакету интеграции рынков».

Отец Маска заявил, что у Евросоюза «нет реальной власти»
Политика

Предложение комиссии включает усиление полномочий Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (Esma), будет выносить обязательные решения в спорах между национальными регуляторами и крупными управляющими активами. Кроме того, Esma будет контролировать значимые трансграничные организации и инфраструктуру, в том числе поставщиков услуг криптоактивов.

Ирландия и Люксембург инициативу не поддержали. Расширение надзорных обязанностей Esma будет означать более высокие сборы для отрасли, отмечают эксперты.

«Мы хотели бы иметь [надзорную] конвергенцию, а не создавать дорогостоящую и неэффективную централизованную модель», — сказал министр финансов Люксембурга Жиль Рот.

В октябре Люксембург стал первой в еврозоне страной, вложившей средства в криптовалюту. Жиль Рот говорил, что Межпоколенческий суверенный фонд благосостояния Люксембурга (Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg, FSIL) инвестировал 1% своих активов в биткоин.

В июле 2025 года ЕС и США достигли соглашения, нацеленного на регулирование тарифных и торговых отношений. США намеревались обложить европейский импорт 30-процентными пошлинами, повысив их втрое против нынешних 10%, но в итоге согласились установить тариф в размере 15% в отношении большинства импортируемых товаров из ЕС, включая полупроводники, фармацевтическую продукцию и автомобили.

В обмен Евросоюз согласился не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и в ближайшие три года приобрести энергоносители из США на $750 млрд, а также инвестировать в американскую экономику $600 млрд. Также, по словам Трампа, страны ЕС пообещали закупить «огромное количество» военной техники. Официальные лица ЕС характеризовали сделку как выбор меньшего из двух зол, который предотвратил полномасштабную торговую войну с ключевым партнером.

Дарья Лебедева
Евросоюз США криптовалюты криптовалютная биржа финансы фондовый рынок
ЕС призвал США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению
Политика
США задумались над усилением влияния доллара для противодействия Китаю
Экономика
Euractiv сообщил, что Евросоюз планирует ужесточить визовую политику
Политика
