FT узнала о планах ЕС расширить надзор за фондовыми и криптобиржами

ЕК решила создать единый надзорный орган для фондовых и криптовалютных бирж, чтобы устранить фрагментацию рынка и снизить трансграничные издержки. Предложения по реформе будут представлены в декабре

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейская комиссия планирует расширить надзор за ключевой финансовой инфраструктурой ЕС, включая фондовые и криптовалютные биржи, а также клиринговые палаты, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Цель инициативы — устранить фрагментацию на едином рынке и снизить затраты на трансграничную торговлю, которые затрудняют развитие стартапов и компаний в Европе. Это часть усилий по укреплению конкурентоспособности ЕС по отношению к Соединенным Штатам, говорится в материале.

В ЕК считают, что создание единого надзорного органа, созданного по образцу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), станет важным шагом на пути к созданию «союза рынков капитала» ЕС. Комиссия заявила, что в декабре выдвинет предложения по «пакету интеграции рынков».

Предложение комиссии включает усиление полномочий Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (Esma), будет выносить обязательные решения в спорах между национальными регуляторами и крупными управляющими активами. Кроме того, Esma будет контролировать значимые трансграничные организации и инфраструктуру, в том числе поставщиков услуг криптоактивов.

Ирландия и Люксембург инициативу не поддержали. Расширение надзорных обязанностей Esma будет означать более высокие сборы для отрасли, отмечают эксперты.

«Мы хотели бы иметь [надзорную] конвергенцию, а не создавать дорогостоящую и неэффективную централизованную модель», — сказал министр финансов Люксембурга Жиль Рот.

В октябре Люксембург стал первой в еврозоне страной, вложившей средства в криптовалюту. Жиль Рот говорил, что Межпоколенческий суверенный фонд благосостояния Люксембурга (Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg, FSIL) инвестировал 1% своих активов в биткоин.

В июле 2025 года ЕС и США достигли соглашения, нацеленного на регулирование тарифных и торговых отношений. США намеревались обложить европейский импорт 30-процентными пошлинами, повысив их втрое против нынешних 10%, но в итоге согласились установить тариф в размере 15% в отношении большинства импортируемых товаров из ЕС, включая полупроводники, фармацевтическую продукцию и автомобили.

В обмен Евросоюз согласился не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и в ближайшие три года приобрести энергоносители из США на $750 млрд, а также инвестировать в американскую экономику $600 млрд. Также, по словам Трампа, страны ЕС пообещали закупить «огромное количество» военной техники. Официальные лица ЕС характеризовали сделку как выбор меньшего из двух зол, который предотвратил полномасштабную торговую войну с ключевым партнером.