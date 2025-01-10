Китай охватил бум с тропическим дурианом и другими «товарами из России»

После февраля 2022 года в Китае вырос интерес к товарам из России, в стране начали появляться магазины с вывесками на кириллице и матрешками, где торгуют «российскими» колбасой и дурианами. Власти проводят проверки

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За последние несколько месяцев в Китае резко выросло число магазинов, торгующих, как утверждается, российскими товарами, но бум подходит к концу из-за растущих сомнений по поводу подлинности продукции, пишет South China Morning Post.

Торговые точки выставляли на продажу колбасу, шоколад и даже кондитерские изделия из дуриана, который растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии, заявляя, что их импортировали из России (при этом поставки российской колбасы в Китай не разрешены, отмечает SCMP). Магазины работают под вывесками на кириллице, в заведениях на повторе звучат «Катюша» и «Калинка», а помещения украшены матрешками.

Вопросы о происхождении товаров появляются не только у обычных покупателей, но и у чиновников. На прошлой неделе местные власти начали проверку одного из заведений в туристическом районе в юго-восточной провинции Фуцзянь. По данным China Consumer News, предприятие маркировало произведенные в Китае продукты питания как импортные. Подобный случай произошел и в Пеикине, где в конце декабря закрылся магазин с похожим ассортиментом, проработавший несколько месяцев.

В Шанхае власти проверили 47 магазинов с «российскими товарами», некоторые закрыли из-за отсутствия лицензий и регистрации, а часть обязали маркировать продукцию, так как ее большая часть оказалась произведена в Китае.

Интерес к товарам из России вырос после начала военного конфликта Москвы и Киева, на фоне укрепления торговых связей России и Китая и напряженных отношений с Западом. Двусторонняя торговля достигла рекордных уровней: по данным главного таможенного управления Китая, в январе — октябре 2024 года товарооборот составил $202,2 млрд. На эту страну, по оценке Федеральной таможенной службы, пришлось 33,8% от товарооборота России.

По состоянию на 7 января в Китае зарегистрировано 3555 компаний, связанных с торговлей российскими товарами. Их число росло в течение последних двух лет. При этом опрошенные SCMP аналитики считают, что ажиотаж вокруг российских специализированных магазинов краткосрочный, их популярность в будущем может сойти на нет «по мере того как у потребителей ослабнет чувство новизны и усилится конкуренция».