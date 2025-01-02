Таможня раскрыла топ-10 торговых партнеров России

На долю Китая по-прежнему приходится более трети российской внешней торговли. Турция приблизилась ко второй позиции, которую пока занимает Индия, следует из данных ФТС, предоставленных РБК

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила РБК, какие страны сейчас являются крупнейшими торговыми партнерами России.

Основными торговыми партнерами России в январе—октябре 2024 года являлись:

Китай — 33,8% от товарооборота России;

Индия — 8,8%;

Турция — 8,3%;

Белоруссия — 7,1%;

Казахстан — 4,0%;

Южная Корея — 2,1%;

Германия — 1,8%;

Армения — 1,8%;

Италия — 1,5%;

Узбекистан — 1,4%.

Исходя из данных ФТС по общему товарообороту России за десять месяцев 2024 года ($584 млрд), на долю Китая пришлось около $197 млрд, Индии — $51 млрд, Турции — $48 млрд, Белоруссии — $41 млрд. При этом в случае с Индией и Турцией российские поставки (преимущественно энергоносителей) в разы превышают то, что экспортируется из этих стран в Россию.

В 2023 году пятерка крупнейших торговых партнеров уже выглядела так же, как сейчас, но Турция более существенно отставала от Индии.

В «досанкционном» 2021 году пятерка крупнейших торговых партнеров России была такой: Китай (18,3%), Германия (7,4%), Нидерланды (5%), Белоруссия (5%), США (4,2%). Турция находилась на шестом месте, Индия не входила в топ-10.

Уже по итогам 2023 года доля дружественных стран в торговом обороте России превысила 75%, сообщало Минэкономразвития. Сейчас дружественные страны занимают более 80% в российской внешней торговле, хотя в 2021 году было менее половины, заявлял министр экономического развития Максим Решетников осенью. В 2024 году из-за угрозы вторичных санкций со стороны США для торговых партнеров России наблюдались проблемы с внешними расчетами, крупный бизнес заявлял, что это один из главных рисков. Новые санкции, объявленные США и ЕС в декабре, дополнительно усложняют логистику и увеличивают стоимость поставок, указали в ЦБ 28 декабря.