Таможня раскрыла топ-10 торговых партнеров России
Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила РБК, какие страны сейчас являются крупнейшими торговыми партнерами России.
Основными торговыми партнерами России в январе—октябре 2024 года являлись:
- Китай — 33,8% от товарооборота России;
- Индия — 8,8%;
- Турция — 8,3%;
- Белоруссия — 7,1%;
- Казахстан — 4,0%;
- Южная Корея — 2,1%;
- Германия — 1,8%;
- Армения — 1,8%;
- Италия — 1,5%;
- Узбекистан — 1,4%.
Исходя из данных ФТС по общему товарообороту России за десять месяцев 2024 года ($584 млрд), на долю Китая пришлось около $197 млрд, Индии — $51 млрд, Турции — $48 млрд, Белоруссии — $41 млрд. При этом в случае с Индией и Турцией российские поставки (преимущественно энергоносителей) в разы превышают то, что экспортируется из этих стран в Россию.
В 2023 году пятерка крупнейших торговых партнеров уже выглядела так же, как сейчас, но Турция более существенно отставала от Индии.
В «досанкционном» 2021 году пятерка крупнейших торговых партнеров России была такой: Китай (18,3%), Германия (7,4%), Нидерланды (5%), Белоруссия (5%), США (4,2%). Турция находилась на шестом месте, Индия не входила в топ-10.
Уже по итогам 2023 года доля дружественных стран в торговом обороте России превысила 75%, сообщало Минэкономразвития. Сейчас дружественные страны занимают более 80% в российской внешней торговле, хотя в 2021 году было менее половины, заявлял министр экономического развития Максим Решетников осенью. В 2024 году из-за угрозы вторичных санкций со стороны США для торговых партнеров России наблюдались проблемы с внешними расчетами, крупный бизнес заявлял, что это один из главных рисков. Новые санкции, объявленные США и ЕС в декабре, дополнительно усложняют логистику и увеличивают стоимость поставок, указали в ЦБ 28 декабря.
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