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Аналитики назвали лидирующий сектор по росту средних зарплат

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Итоги 2024
За год средние зарплаты новых сотрудников выросли больше всего в агропромышленности, сфере складских помещений, ремонте и обслуживании автомобилей, логистике и строительстве
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Больше всего средние зарплатные предложения для новых сотрудников в 2024 году выросли в сельском хозяйстве, следует из результатов исследования экспертов сервиса «Авито Работа».

По сравнению с 2023 годом работодатели в этой сфере стали предлагать соискателям на 36% больше, в среднем — примерно 53,8 тыс. руб.

На втором месте сфера складских помещений, прибыль трудоустроенных в ней выросла на 31% по сравнению с 2023-м, средний показатель составил 73,5 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров сфера ремонта и обслуживания автомобилей с ростов в 29% до 88,2 тыс. руб.

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Фото:Оксана Король / Global Look Press

Верхние позиции рейтинга заняли также металлообрабатывающая промышленность (25% до средней в 106,9 тыс. руб.), логистика (24% до 108,9 тыс. руб.), строительство и ремонт (24% до 84,1 тыс. руб.) и легкая промышленность (23% до 58, 1 тыс. руб.).

«Сельское хозяйство демонстрирует значительный прирост предлагаемых зарплат из-за активного внедрения агротехнологий и автоматизации процессов, которые увеличивают потребность в квалифицированных специалистах с новыми компетенциями. В сфере складов заработные платы растут вслед за увеличением объемов электронной коммерции, что создает спрос на сотрудников для управления складскими процессами и доставкой», — объяснил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

За десять месяцев 2024 года реальная зарплата (то есть за вычетом инфляции) в среднем по стране выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщал Росстат. В номинальном выражении в октябре она достигла 86,5 тыс. руб., повысившись на 17,9% по сравнению с январем—октябрем 2023 года.

В условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда большинство предприятий (75%) собираются увеличивать оплату труда работников и в 2025 году, сообщал ЦБ со ссылкой на собственный опрос. Но доля предприятий, планирующих повышение зарплат, в 2025 году оказалась ниже, чем в 2024-м.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Зарплаты сельское хозяйство логистика рост зарплат
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