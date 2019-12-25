Рособрнадзор анонсировал внедрение нейросетей на ЕГЭ

Система распознавания лиц поможет идентифицировать участников ЕГЭ и предотвращать случаи подмены экзаменуемых

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2020 году планирует использовать систему распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионах для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, в этом году систему уже успешно протестировали в восьми пунктах проведения экзамена в Ингушетии, а со следующего года эксперимент применения поведенческого анализа с помощью нейросети будет расширен на другие регионы.

Кравцов уточнил, что программа с помощью видеозаписей с места ЕГЭ будет выявлять так называемые подозрения на нарушения, например, если в аудитории школьники будут переговариваться, вставать с места или ходить. Таким образом, нейросеть поможет уже имеющимся общественным наблюдателям. «Нейронные сети будут анализировать поток видео и давать сигнал, что происходит что-то неправильное», — пояснил глава Рособрнадзора. Сигналы будут поступать онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видео, определит, было ли нарушение, после чего будет проведена проверка на месте.

Рособрнадзор также планирует внедрить технологию распознавания лиц на ЕГЭ. Система поможет бороться с подменами, когда экзамен за выпускника приходит сдавать другой человек, пояснил Кравцов. Глава ведомства также рассказал, что в 2019 году было выявлено 11 случаев написания экзаменационных работ чужим почерком. «Известны случаи, когда на экзамен пытаются проходить по чужим паспортам, много попыток мы отмечали в резервные сроки», — отметил он.