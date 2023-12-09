Эксперты спрогнозировали сокращение торговли с недружественными странами

Уже сейчас в процентном соотношении объемы торговли России и недружественных стран упали более чем в три раза, к 2030-му падение будет пятикратным, прогнозируют в ЦСР. Зато выросли объемы торговли с Востоком

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Российские экспорт и импорт в/из недружественных стран по итогам этого года по сравнению с 2021 годом сократятся более чем в три раза, следует из подсчетов Центра стратегических разработок (ЦСР).

«Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объема, а импорт — 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно. Ожидается, что в перспективе до 2030 года объемы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно», — говорится в прогнозе.

Как заявила первый заместитель генерального директора центра Татьяна Горовая, «санкционное давление привело к качественной и комплексной переоценке внешнеэкономических приоритетов страны». В ЦСР оценили, что на этом фоне объем экспорта в Индию вырос почти в 3,5 раза, в Китай и Турцию — на 15% в каждую, в Азербайджан — на 27%, в Иран — на 7%. Наблюдается рост импорта из КНР на 35%, из Турции — на 17%, из Юго-Восточной Азии — на 26%.

В товарном отношении структура экспорта до 2030 года останется стабильной и будет сырьевой: 21% — нефть и уголь (по отдельности), 19% — газ, 13% — нефтепродукты. В импорте наибольшую долю составят минеральные продукты и уголь (21%). Ввоз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья снизится на 3% в сравнении с 2021 годом, прогнозируют в ЦСР.

В перечне недружественных стран и территорий более 50 позиций: это США и Канада, страны ЕС, Австралия, Япония и др.

В отношении недружественных стран, лиц и компаний оттуда Россия ввела некоторые ограничения. Например, до 31 декабря будет действовать режим ограничений на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья (технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника).