Социологи оценили готовность молодежи к жертвам

У молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз, оценили эксперты РАН, РИСИ и ВШЭ на основе опросов. Но список жертв, на которые готова молодежь ради геополитики, ограничен

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

У российской молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, который сопровождается осознанием внешних угроз суверенитету — прежде всего со стороны США и Украины. Об этом говорится в монографии «Молодежь и Россия будущего», подготовленной коллективом ученых и экспертов из Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Российского института стратегических исследований, Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Текст монографии есть у РБК.

Однако большинство молодых граждан говорят, что не готовы менять образ жизни ради «укрепления мощи России и ее суверенитета», показало исследование, в частности они не согласны с возможностью потенциального повышения налоговой нагрузки или замораживания зарплат. В то же время отказ от турпоездок или западных продуктов — приемлемая жертва для значительной части молодежи.

В основу монографии легло социологическое исследование РИСИ и ФНИСЦ РАН, его основным объектом выступила молодежь в возрасте 14–35 лет. Отбор респондентов проводился в 43 регионах, включая два мегаполиса, где в совокупности проживают 113 млн человек. В качестве основного исследовательского инструмента применялся целевой опрос молодежи в форме очного индивидуального интервьюирования (4 тыс. участников) и массовый опрос остального населения — в возрасте до 65 лет (2 тыс. участников), нацеленный на уточнение отдельных параметров исследуемой группы. Несмотря на то что основные материалы исследования были собраны весной 2021 года, то есть до начала специальной военной операции и масштабных санкций, все ключевые зафиксированные им тенденции остались в силе, указано в монографии. По данным Росстата, на конец 2022 года в России насчитывалось около 38,8 млн россиян в возрасте 15–36 лет (группа, которая была в фокусе исследования в 2021 году, с поправкой на то, что они стали старше примерно на год). Это 26% всего населения страны. Статус «молодежи» закреплен в федеральном законе: это граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Запрос на справедливость и статус сверхдержавы

Главной идеей, вокруг которой у молодежи выстраивается видение успешной стратегии развития России, является социальная справедливость, выяснили исследователи. О ее важности сказал каждый третий опрошенный (33,8%) в возрасте 14–35 лет. Ее достижение видится молодым людям через искоренение коррупции (33,2%), а также соблюдение конституционных прав человека (32,7%; здесь и далее — множественные варианты ответов).

Расширение возможностей для свободного предпринимательства кажется важным только 17,8% молодежи, укрепление военного могущества — 17,7%, а возрождение национальных ценностей и традиций — 11,2%. Еще менее популярна в российском обществе идея его демократического обновления: среди молодежи ее поддержал лишь каждый десятый.

Если говорить о геополитической роли России, в представлении молодежи расстановка приоритетов выглядит следующим образом (один вариант ответа):

Россия должна быть одной из наиболее экономически развитых и политически влиятельных стран мира — в пользу этого высказались 47,3 % молодежи;

% молодежи; России не стоит стремиться к глобальным целям — 30,9 %;

%; России надо вернуть статус супердержавы, как во времена СССР, — 13,3 % (для сравнения: в когорте 55–65 лет так думают 34,7 % респондентов);

% (для сравнения: в когорте 55–65 лет так думают % респондентов); России надо стать лидером на постсоветском пространстве — 8,5%.

На основе опросов ученые пришли к выводу, что в сознании всех возрастных групп россиян (как молодых, так и взрослых и пожилых) присутствует «достаточно ясное» понимание того, что у России как у геополитического субъекта есть противники. «Индикаторы, характеризующие восприятие внешних угроз как основных и наиболее опасных, весной 2022 года взлетели вверх сразу на 30–40 п.п. У молодежи значения соответствующих индикаторов возросли сразу в 1,6–1,7 раза (до 73,0% в группе 18–24-летних, 77,5% в группе 25–29-летних и 84,7% в группе 30–35-летних), а у россиян среднего и старшего возраста примерно в 1,9 раза (среднее значение для россиян 36–65 лет составило 87,5%)», — указано в исследовании.

Говоря о конкретных странах, представляющих угрозу, на первое место россияне ставят США, следом идет Украина. Такие государства, как Германия, Франция, Италия и другие, если и оцениваются как источники угрозы, то умеренной или сравнительно незначительной, отмечают авторы.

Неготовность к жертвам

Ученые также задались вопросом, на что готовы граждане «ради укрепления мощи России и ее суверенитета». 68,1% молодых россиян оказались не готовы или скорее не готовы к каким-либо изменениям образа жизни.

Наибольшую обеспокоенность у них вызвало потенциальное повышение налоговой нагрузки: согласиться с этим не могло бы абсолютное большинство респондентов до 35 лет (87%). Более 86% опрошенных заявили, что не готовы пойти на замораживание зарплат и пенсий, а около 69% сказали, что не смирятся с ограничениями на свободное использование интернета. Порядка 55% молодых были не готовы отказаться от товаров, произведенных на Западе (мебели, одежды, компьютеров), а 52% — от использования банковских карт международных платежных систем Visa и Masterсard (сейчас ни Visa, ни Mastercard не работают с россиянами, их карточки, выпущенные в России до начала спецоперации, внутри страны обслуживает НСПК).

В то же время относительно туристических и деловых поездок позиция молодых россиян оказалась более компромиссной: готовых обойтись без поездок в Европу или США оказалось больше, чем неготовых (38,4% против 35,7%). Отказаться от продуктов питания из стран Запада признают возможным для себя 52% молодых людей (против этого высказались 33,7%), а согласиться с ограничениями на проведение массовых мероприятий и ужесточением контроля за деятельностью СМИ — около 32% опрошенных (против — 33 и 31% соответственно, кто не готов на это).

Зависимость настроений от возраста

«В общем и целом умонастроения населения на протяжении по крайней мере последнего десятилетия можно охарактеризовать как умеренно тревожные», — отмечают авторы монографии. Но чем моложе человек, тем в более светлых тонах он представляет будущее.

«По мере взросления (а стало быть, непосредственного знакомства с «суровой реальностью») оптимистические настроения у них начинают убывать», — говорится в монографии. Данное различие можно рассматривать как различие между опытом и юношеским максимализмом, склонностью к «простым решениям», полагают авторы исследования.

Так, если среди россиян в возрасте 14–17 лет доля тех, кто считает, что Россия будет развиваться успешно в ближайшие годы, составляет 38,6%, то в возрастной когорте 18–24 года таких уже 31,7%, а в возрастах 30–35 лет — 24%. В более старших возрастах значительно выше доля тех, кто полагает, что страну ждут трудные времена: среди опрошенных 30–35 лет таких 37,6%, в то время как среди 18–24-летних их 32,7%, а среди тех, кому 14–17 лет, — 26,1%.

Рост тревожности после начала СВО Начало специальной военной операции на территории Украины привело к повышению тревожности, констатируют исследователи. «Количество пессимистов, считающих, что в ближайшем будущем страну ожидают тяжелые времена, по сравнению с весной 2021 года значительно увеличилось. Это в полной мере относится и к молодежи. Так, например, среди молодых людей в возрасте 18–24 лет их стало приблизительно в 2,3–2,4 раза больше», — указано в исследовании. Абсолютные показатели опросов по этому пункту в монографии не приводятся. Параллельно численность оптимистов, не утративших веру в то, что Россия все равно будет развиваться успешно, сократилась примерно в 2,5 раза, констатируется в материалах. Главная причина роста пессимизма среди молодежи в 2022 году — тот факт, что картина будущего и карьерные траектории, построенные до специальной военной операции, очень сильно скорректировались после ее начала, отмечает заведующий лабораторией социально-экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. И в России, и за рубежом молодые люди, особенно до 25 лет, являются одной из наиболее психологически уязвимых групп населения, в условиях кризисов они особенно подвержены тревожно-депрессивным состояниям, поясняет эксперт. <Данные 2022 года собирались фактически в самый разгар первой фазы специальной военной операции, которая для населения в целом и молодежи в частности стала неожиданностью, пояснил один из авторов исследования, старший научный сотрудник института социальной политики НИУ ВШЭ Василий Аникин. «Сегодня мы отмечаем стабилизацию морально-психологического состояния, что благотворно сказывается на уровне оптимизма среди молодежи», — отметил он.

Взгляд на экономическое будущее России

Среди подростков (14–17 лет) почти каждый третий (31,1%) высказал мнение, что Россия уже вошла в число наиболее развитых экономик мира, а в политическом отношении является демократией. Примерно столько же (31,5%) предположили, что и то и другое произойдет достаточно скоро — в течение 5–10 лет. Ответивших, что этого не будет никогда, среди них сравнительно немного — 15,1%.

По мере повышения возраста количество тех, кто либо отодвигает достижение этих статусов на более отдаленную перспективу, либо вообще отрицает возможность их решения, возрастает. Так, среди 30–35-летних каждый пятый (21,7%) уверен, что Россия никогда не станет развитой экономикой, а каждый четвертый (26,8%) — что ей не стать демократией.

Исследователи также предложили молодым людям выбрать из альтернативных пар суждений: «страна нуждается в стабильности» или «стране нужны быстрые кардинальные реформы». В пользу реформ высказалось более половины опрошенных во всех возрастных группах молодежи, при этом наибольшая доля их сторонников была зафиксирована в когорте 18–24. В то же время, выбирая из утверждений «путь России даст в перспективе положительные результаты» и «путь России ведет страну в тупик», молодежь в большинстве своем склоняется к первому (так думают 61,7% подростков и 55,2% респондентов в когорте 30–35 лет).

РБК направил запрос в Федеральное агентство по делам молодежи.