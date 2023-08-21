Крупнейшая птицефабрика заявила о дефиците кадров из-за оттока мигрантов

Ленинградская птицефабрика «Синявинская» предупредила о рисках сбоев в поставках из-за нехватки почти трети персонала на фоне оттока мигрантов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Поставляющая яйца примерно в три десятка российских регионов и за рубеж птицефабрика «Синявинская» уведомила ретейлеров о рисках изменений графика отгрузок и отмены части согласованных заказов из-за оттока кадров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании партнерам.

В нем сказано, что производителю не хватает более чем 25% работников, в основном дефицит сложился из-за ухода мигрантов. «Синявинская» попросила признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать ее за переносы поставок или недопоставки с 1 августа. Комментария компании газета не получила.

«Синявинская» расположена в Ленинградской области. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росптицесоюза, в 2022 году она выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц, заняв 5% рынка в натуральном выражении. Ближайшие конкуренты «Роскар» и «Волжанин» выпустили по 1,3 млрд яиц. Помимо столовых яиц, «Синявинская» выпускает куриное мясо и яичный меланж.

Гендиректор «Роскара» (тоже находится в Ленинградской области) Роман Смирнов также сообщил газете, что на предприятии возник дефицит сотрудников-иностранцев на фоне падения курса рубля. По его словам, проблему решают индексацией зарплат и привлечением сотрудников из других населенных пунктов, которым предоставляют жилье и страховку.

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) выявили, что в июне этого года почти все отрасли промышленности России столкнулись с высокой кадровой уязвимостью, связанной с нехваткой квалифицированных кадров. Острее всего проблема с профильными работниками стояла в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, нефтепродуктов, табачных изделий, напитков и др.