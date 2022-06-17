Путин оценил провал «экономического блицкрига» Запада словами Марка Твена

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Экономический «блицкриг» Запада против России не получился, заявил российский президент Владимир Путин, процитировав фразу американского писателя Марка Твена.

«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — сказал он.

Путин добавил, что, «как бы кто со стороны ни давил», отменить страну с таким объемом внешней торговли, как у России, невозможно. Он напомнил, что в 2021 году торговый оборот составил $24 млрд, а за первые месяцы этого года показатель уже достиг $12 млрд.

Президент России также указал на то, что ранее США наложили санкции на удобрения, а потом отменили, тогда как на продовольствие вообще не накладывали ограничений. «Кушать-то хочется всем, всему миру. Ну какие санкции?» — подчеркнул он.

Еще в середине апреля Путин отмечал, что санкционный «блицкриг» западных стран против России не удался. «Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — заявил российский лидер.

Президент России на ПМЭФе также перечислил шесть основных принципов новой экономической политики России:

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опора на предпринимательские свободы;

ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика;

социальная справедливость;

опережающее развитие инфраструктуры;

достижение настоящего технологического суверенитета.

Путин счел, что сейчас стране необходимо стремиться к созданию «целостной системы экономического развития», которая не будет зависеть от западных технологий.