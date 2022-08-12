ЦБ сообщил о снижении роли курса рубля для решений по ставке

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 62,52 (+0,81) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 60,62 (+0,17) Инвестиции, 11 авг, 15:53
В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками Общество, 15:05
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:02
Россиянка отказалась менять гражданство из-за недопуска на Уимблдон Спорт, 15:01
Как маркетплейсы стали драйвером развития нового сегмента бизнеса РБК +, 15:01
В мэрии сообщили об испытаниях самого длинного эскалатора в метро Город, 14:58
В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram Технологии и медиа, 14:49
Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах Pro, 14:42
Назарбаев посетил открытие самой большой в Центральной Азии мечети Общество, 14:39
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:39
В Омске обрушилась стена жилого дома Общество, 14:35
Газзаев назвал ЦСКА фаворитом центрального матча тура РПЛ против «Зенита» Спорт, 14:29
Пять крупнейших китайских госкомпаний объявили о делистинге в США Инвестиции, 14:29
В Германии общественные здания будут отапливаться до 19 градусов Общество, 14:27
Отец погибшего хоккеиста СКА не стал искать виновных в смерти подростка Спорт, 14:27
Финансы ,  
0 

ЦБ сообщил о снижении роли курса рубля для решений по ставке

Значимость валютного канала для принятия решений по ключевой ставке снизилась с началом кризиса, следует из обзора ЦБ. На рубль она теперь влияет «медленно и слабо» из-за ограничений на движение капитала
Доллар/Рубль USD/RUB ₽60,950 +0,46% Купить
Фото: Silas Stein / DPA / ТАСС
Фото: Silas Stein / DPA / ТАСС

Ключевая ставка сейчас мало влияет на курс рубля, поэтому его роль при принятии решений по денежно-кредитной политике снизилась, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, который подготовил и опубликовал Центробанк.

Роль так называемого валютного канала в политике ЦБ связана с тем, какие активы выбирают инвесторы для сохранения средств — рубли или валюту. Если ставки по вкладам в рублях выше (благодаря более высокой ключевой ставке), они копят в рублях, это делает курс крепче, импорт — дешевле, а цены на импортные товары, а впоследствии инфляцию в целом — ниже (и наоборот). Именно на закрепление инфляции на относительно низком уровне (около 4%) и направлена политика ЦБ.

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
Финансы

«Значимость валютного канала существенно снизилась. Ключевая ставка медленно и слабо влияет на курс рубля через ряд промежуточных звеньев (влияние на внутренние ставки, агрегатный спрос и импорт). Усилилось воздействие внешнеторговой конъюнктуры на курс рубля. До смягчения ограничений на движение капитала значимость валютного канала будет оставаться низкой», — говорится в проекте Банка России.

В докладе ЦБ анализирует, как те или иные каналы влияют на решения по ключевой ставке в условиях так называемой структурной трансформации экономики, то есть из-за последствий санкций, наложенных на Россию с началом специальной военной операции на Украине, а также из-за ответных мер российских властей. Общие принципы трансмиссионного механизма ДКП не изменились, но «расширился спектр не связанных с денежно-кредитной политикой факторов, оказывающих существенное влияние на процентные ставки, валютные курсы, структуру спроса и предложения на финансовом рынке, объемы внешнеэкономических операций и иные элементы трансмиссионного механизма».

Как последствия санкций влияют на решения ЦБ

В отличие от валютного процентный канал продолжал работать, констатирует ЦБ. Через него регулятор непосредственно влияет на «решения о потреблении, инвестировании и сбережении и, таким образом, на спрос в экономике и инфляцию» (чем выше ставка, тем больше люди склонны сберегать деньги, в частности на банковских вкладах, что должно замедлять спрос и рост цен; чем ниже — тем больше стимул тратить).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ethan Miller / Getty Images «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Что будет с рынком e-commerce в 2022 году — прогноз Hoff
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара
Видео
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Саммари

«Однако наряду с ключевой ставкой на рыночные ставки, кредитную и сберегательную активность влияли специфические факторы (прежде всего переоценка рисков, связанная с санкциями), что требовало более сильных изменений ключевой ставки для достижения целей денежно-кредитной политики. В отсутствие новых шоков можно ожидать постепенного исчерпания этого эффекта по мере структурной перестройки экономики и адаптации к изменившейся ситуации», — пишет регулятор.

Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.
Финансы
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

После начала операции на Украине западные страны заморозили российские валютные резервы в долларах, евро, британских фунтах и иенах на общую сумму порядка $300 млрд (почти половина всех золотовалютных резервов). За этими событиями последовал обвал российского рынка и рубля, а также «вынос» наличных из банков. Среди прочих мер ЦБ отреагировал на это резким ростом ключевой ставки на внеплановом заседании — с 9,5 до 20%. Это помогло вернуть деньги населения в банки на вклады под высокие проценты. Затем ЦБ начал постепенно вновь смягчать денежно-кредитную политику — к июлю ставка опустилась уже до 8%.

ЦБ в докладе описал и реакцию других каналов на кризис. Кредитный и балансовый (связаны с возможностью банков наращивать кредитование) сдерживались «общим снижением склонности банков к риску в условиях возросшей неопределенности». Снизилась эффективность канала инфляционных ожиданий (на решения людей и бизнеса по расходам влияют в том числе их прогнозы по изменению цен в дальнейшем).

Канал благосостояния, связанный с котировками ценных бумаг (чем они выше, тем больше их владельцы склонны к потреблению, что подстегивает инфляцию, — и наоборот), в марте—апреле и вовсе не работал в связи с заморозкой торгов. «В дальнейшем влияние ключевой ставки на котировки ценных бумаг было ограниченным вследствие масштабных внешних шоков (колебания цен на глобальных рынках, изменение параметров санкций). Восстановление эффективности канала благосостояния может потребовать длительного времени», — пессимистичен ЦБ.

НРД подал иск об отмене санкций в суд Евросоюза
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Эффективность ДКП снижали санкции, объясняет Банк России. Оценка их последствий была затруднена, поскольку многие факторы «не поддаются рациональному моделированию». «В таких условиях возросло влияние публичных заявлений и единичных резонансных фактов на настроения участников рынка. Изменения этих настроений могут приводить к паническим продажам или ажиотажным покупкам активов, что в сочетании со спекулятивными операциями способствовало существенному росту волатильности в ряде сегментов российского финансового рынка, — объясняет ЦБ. — Новости об изменении планов введения ограничительных мер, конфликтах и компромиссах между недружественными странами по вопросам введения очередного пакета мер сказывались на оценках перспектив российской экономики и отдельных ее сегментов».

Впрочем, трансмиссионный механизм ДКП будет восстанавливаться, обнадеживает Банк России (то есть роль решений по ключевой ставке для экономики вырастет). Но это «не означает восстановления всех его форм и особенностей, преобладавших до 2022 года». Так, на него повлияет замещение долларов и евро валютами дружественных стран.

«Если доля рублей во внешнеэкономических контрактах (в том числе в качестве валюты цены) будет расти, это приведет к снижению значимости валютного канала трансмиссионного механизма, так как динамика курса рубля в меньшей мере будет влиять на объемы экспортных и импортных операций. В то же время в условиях растущей диверсификации валютной структуры внешнеторговых платежей на экспорт и импорт будут влиять курсы рубля к более широкому кругу валют. В этом случае искажающее влияние шоков, связанных с рынками отдельных иностранных валют, на эффективность валютного канала будет ослабевать», — подчеркивает ЦБ.

Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Центробанк курс рубля ключевая ставка
Материалы по теме
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 8%
Финансы
Набиуллина — о красных линиях для ставки, хождении валюты и сути кризиса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter