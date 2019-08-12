Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год

По сравнению с июнем он увеличился только в ДФО, до 650 руб. (рост на 3,5%). В дискаунтерах и магазинах традиционной торговли средний чек вырос, а в супермаркетах и гипермаркетах — уменьшился

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», передает «РИА Новости».

Это значение стало минимальным с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 руб. По сравнению с июлем того же года показатель вырос на 3,6%.

Президент «Ромира» Александр Мелехин указал, что сокращение среднего чека связано в первую очередь с сезонным фактором, в частности с удешевлением овощей и фруктов, собственным урожаем.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем чек увеличился только в Дальневосточном федеральном округе — на 3,5%, до 650 руб. В Северо-Западном этот показатель сократился на 3,2% и составил 598 руб., на Урале и в Сибири — на 3,1%, до 559 и 462 руб. соответственно. В Приволжском округе чек уменьшился на 2,3%, до 496 руб., а в Центральном и Южном — на 1%, до 501 и 574 руб. соответственно.