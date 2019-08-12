Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,28 +0,24 EUR Бирж. 73,10 +0,37 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 65,87 63,14 EUR Нал. 74,00 70,86 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1203 +0,0024 BTC/USD Бирж. 11 419,00 -154,00 IMOEX 2 679,71 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,43%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,43%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 09 авг, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 09 авг, 13:24
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае достигло 44 Общество, 08:31 В России стало меньше госкомпаний Экономика, 08:29 Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год Экономика, 08:17 Как косметический бренд заново изобрел сетевой маркетинг — Bloomberg Pro, 08:11 Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus Политика, 08:09 Сотрудника «Ахмат Арены» уволили за выкрик «судья — козел» в микрофон Спорт, 08:03 Кадастровая палата объяснила нововведения при оформлении сделок с жильем Общество, 08:00 Астронавт NASA назвал размер суточных во время полетов в космос Технологии и медиа, 07:39 Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности Общество, 07:00 NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса Общество, 06:33 Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта Технологии и медиа, 05:58 СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ Бизнес, 05:48 Правоцентрист Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале Политика, 05:24 Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Общество, 05:07
Экономика ,  
0 
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год
По сравнению с июнем он увеличился только в ДФО, до 650 руб. (рост на 3,5%). В дискаунтерах и магазинах традиционной торговли средний чек вырос, а в супермаркетах и гипермаркетах — уменьшился
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», передает «РИА Новости».

Это значение стало минимальным с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 руб. По сравнению с июлем того же года показатель вырос на 3,6%.

Президент «Ромира» Александр Мелехин указал, что сокращение среднего чека связано в первую очередь с сезонным фактором, в частности с удешевлением овощей и фруктов, собственным урожаем.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем чек увеличился только в Дальневосточном федеральном округе — на 3,5%, до 650 руб. В Северо-Западном этот показатель сократился на 3,2% и составил 598 руб., на Урале и в Сибири — на 3,1%, до 559 и 462 руб. соответственно. В Приволжском округе чек уменьшился на 2,3%, до 496 руб., а в Центральном и Южном — на 1%, до 501 и 574 руб. соответственно.

Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

В Москве средний чек в июле составлял 707 руб.: по сравнению с июнем он увеличился на 0,1%, а в годовом выражении снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге этот показатель уменьшился на 0,9% к предыдущему месяцу (до 698 руб.) и вырос к июлю 2018 года.

Средний чек по сравнению с июнем снижался в гипермаркетах (на 5,9%) и супермаркетах (на 2,3%), при этом в дискаунтерах он вырос на 1,4%, а в магазинах традиционной торговли — на 5,7%.

Бизнес
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

Исследование «Ромира» включает данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

В июне средний чек россиян за один поход в магазин составлял 556 руб. По сравнению с маем он увеличился на 3 руб. (на 0,5%).

Автор: Юлия Выродова
Теги: средний чек, магазин
Материалы по теме
Эксперты подсчитали траты россиян на путешествия в майские праздники
Общество
Эксперты подсчитали ежедневно пьющих «кофе с собой» россиян
Свое дело
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter