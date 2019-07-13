Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Несмотря на экономию на продуктах, 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще, выяснили эксперты сервиса Rate&Goods

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказывают себе в мороженом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них более половины (56%) приобретают его по меньшей мере раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды. Также выяснилось, что 4,1% покупают мороженое четыре раза в неделю, а еще около 4% — десять и более раз в неделю.

Как пояснил гендиректор сервиса Роман Майстер, несмотря на тенденцию к экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, покупатели по всей стране приобретают мороженое «довольно активно».

В рамках исследования были проанализированы 235 тыс. чеков от 224 тыс. пользователей за май—июнь 2019 года. В среднем на каждую тысячу позиций в чеке приходилось 56 порций мороженого.