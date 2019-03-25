Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

Средний чек на заказы еды через интернет сравнялся с чеком в ресторанах, выяснили аналитики компании Nielsen. Основная причина отказа россиян от похода в кафе и рестораны — рост цен

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне в 2018 году стали чаще пользоваться сервисами доставки еды, зафиксировали аналитики глобальной компании-измерителя Nielsen в своем исследовании рынка еды вне дома (фактическое изменение частоты аналитики не приводят). Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома.

Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen. В ноябре 2018 года опрошенные потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1250 руб., а в местах общественного питания — на 1240 руб. Причины этого и динамику среднего чека аналитики Nielsen не приводят. По данным аналитиков «РБК Исследования рынков», в 2017–2018 годах значительная доля россиян стала сокращать расходы на питание: они заказывали меньше еды и напитков, а также переходили в более дешевые заведения общепита. Средний чек в общепите, таким образом, снижался — для повышения среднего чека в условиях кризиса компании обратились к рынку доставки, говорилось в отчете «Российский рынок быстрого питания 2018».

Крупнейшие российские сервисы по доставке еды, Delivery Club и «Яндекс.Еда», подтверждают тренд на увеличение частоты заказа еды. Интернет-заказ превращается в повседневный инструмент экономии времени, указывает управляющий партнер Delivery Club Руслан Гафуров. Люди чаще стали заказывать в Сети еду из ресторанов — это освобождает их от похода в магазин и готовки и позволяет больше времени уделить личным делам, семье, развлечениям и работе, согласен гендиректор «Яндекс.Еда» Максим Фролов. В среднем за неделю человек ест около 20 раз в заведениях общественного питания, и одна треть приемов пищи может приходиться на доставку готовой еды, наибольшей популярностью пользуются бургеры, суши и пицца, говорит он.

Сегмент доставки еды продолжит расти в ближайшие три года, считает Фролов. По мнению Гафурова, российский рынок доставки может развиваться по пути китайского.​ В обеих странах потребители изначально консервативны и предпочитают готовить дома, но в Китае ситуация изменилась в 2015–2018 годах. Жители крупных городов начали активно пользоваться доставкой, а для молодого поколения домашняя еда фактически стала «элитарной». По мнению Гафурова, такие же изменения до 2022 года произойдут и в России: если рынок доставки еды начинался здесь с роллов и пиццы для вечеринок, то сейчас люди используют такую опцию для будничных семейных ужинов.

Основная причина для отказа от похода в места общественного питания — рост цен, считают аналитики Nielsen; именно поэтому от посещения ресторанов отказываются 62% респондентов. Помимо экономии отказ от похода в ресторан для каждого второго связан с социальными факторами — не хватает свободного времени, повода или компании; только 16% опрошенных признались, что ходят в кафе в одиночку. Меньше отталкивают потребителей некачественный сервис или еда — только 31% респондентов перестали посещать рестораны или кафе по этой причине.