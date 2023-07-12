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Цена АИ-92 на бирже достигла рекордных ₽60 тыс. за т

Цена АИ-92 на бирже достигла рекордных 60 тыс. руб. за т
«Премиум-95» торговался на бирже по 66,5 тыс. руб. за т
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Биржевая цена бензина марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) достигла 60,017 тыс. рублей за тонну.

На закрытии торгов она составила 59816 руб. за т,

«Премиум-95» торгуется по 66,5 тыс. руб. за т, цена на него поднималась и выше — в середине июня она превышала 67 тыс.

9 июня оптовые цены бензина АИ-95 на Петербургской бирже впервые в истории превысили 64,5 тыс. руб. за т. Бензин АИ-92 при этом дорожал до 55,98 тыс. руб. за т. Последний раз его цена достигала такой отметки в августе 2021 года. После этого цены продолжили расти. Рост был связан с регулярными ремонтами на российских НПЗ и планами Минфина снизить вдвое топливный демпфер — компенсацию, которую правительство платить нефтяникам за сдерживание внутренних цен на топливо ниже. Замглавы Минфина Алексей Сазанов в середине прошлого месяца говорил, что это произойдет, скорее всего, 1 сентября.

14 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила девять нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина АИ-92 и АИ-95 на бирже, так как за последние пять месяцев они сократились почти на 8%, что привело к появлению неудовлетворенного спроса.

16 июня оптовые цены топлива на бирже начали падать впервые с 26 мая. АИ-95 тогда подешевел на 1,6%, с 67,4 тыс. руб. до 66,3 тыс. руб. за т., а АИ-92 — на 1,8%, с 58,3 тыс. до 57,2 тыс. руб. за т.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Елена Чернышова
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