Канцлер Австрии назвал алкоголь решением при высокой инфляции

Карл Нехаммер (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Решением при высоком уровне инфляции в Европе останется только алкоголь, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на конференции Австрийской народной партии в Тироле, передает Kronen Zeitung.

Он призвал «распознать врага» в виде инфляции, абсурдно высокого роста цен на энергию и пытаться побороть проблему вместе с Европейским союзом, однако отметил, что это будет совсем не просто.

«Если мы продолжим в том же духе, у вас будет только два варианта: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю: алкоголь в принципе неплох. Однако самое главное, что вы всегда поднимаете тост, когда чувствуете себя хорошо», — сказал австрийский канцлер.

Слова Нехаммера вызвали общественный резонанс в Австрии. Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Майкл Шнедлиц счел заявление Нехаммера легкомысленным и указал, что оно отражает полный провал политики правительства. Глава вице-клуба Социал-демократической партии Австрии Йорг Лайхфрид подчеркнул, что не хочет «продолжать в том же духе», и призвал к новым выборам.

В июне годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных значений за всю историю и составила 8,6%, сообщал Евростат. Больше всего выросли цены на энергию — 41,9% по сравнению с 39,1% в мае, а также на продукты, алкоголь и табачные изделия (8,9 против 7,5%).

Самые высокие показатель инфляции Евростат зафиксировал в Эстонии — 22%, Литве — 20,5%, Латвии — 19%, а также Словакии и Греции — 12 и 12,5%. В Австрии инфляция за год выросла с 2,8 до 8,7%.

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