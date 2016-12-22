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Нефть марки Brent упала в цене на 5%
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Нефть марки Brent упала в цене на 5%
Экономика, 11 июл, 21:23
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Нефть марки Brent упала в цене на 5%
Впервые более чем за две недели баррель нефти Brent на торгах в Нью-Йорке опустился в цене ниже $75. Bloomberg связывает падение с разгорающейся торговой войной, которая грозит мировому экономическому росту
Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Цена на нефть марки Brent на торгах в среду упала ниже $75 за баррель, потеряв за день более 5%, свидетельствуют данные торгов. По данным на 20:50 баррель Brent торговался на уровне $74,54 (минус $4,4 по сравнению с началом торгов). Последний раз Brent торговался ниже $75 за баррель 25 июня.

Параллельно подешевела нефть марки WTI: за баррель, по данным на 20:50, давали $70,97. Это меньше на $3 с лишним (минус 4,3%) по сравнению с открытием торгов.

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Bloomberg связывает падение цен с обостряющейся торговой войной между США и Китаем, которая угрожает мировому экономическому росту. На протяжении последних нескольких недель президент США Дональд Трамп грозит Китаю новыми ввозными пошлинами. Пекин угрожает Вашингтону ответными мерами. Агентство отмечает, что риски, связанные с торговой войной, затмили влияние данных о запасах нефти в США, которые показали на прошлой неделе рекордное сокращение — на 12,6 млн барр.

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«Нет сомнений в том, что эта неопределенность продолжает оказывать влияние не только на рынки сырой нефти, но и на все остальные рынки», — приводит Bloomberg слова представителя Tortoise​ Брайана Кессенса.

На прошлой неделе цена нефти превысила $75 за баррель на фоне реальных и ожидаемых сбоев в поставках из Канады. Саудовская Аравия пообещала увеличить объем добычи, чтобы помочь покрыть недостачи других крупных поставщиков. Однако некоторые наблюдатели поставили под сомнение способность королевства сделать это, отмечает Bloomberg.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: нефть Brent , торговая война
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