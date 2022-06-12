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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам

Минимальная базовая ставка по кредиту составляет 14,9% годовых. Сбербанк принял решение снизить ставку после уменьшения ключевой ставки Центробанком до 9,5%
Сбербанк SBER ₽118,07 -0,11% Купить

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт, сообщает пресс-служба банка.

С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых (при подключении подписки «СберПрайм» она составит 6,9% годовых.

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Фото:VCG / Getty Images

Ставка по рублевым вкладам на срок до 7 месяцев составит 7,5%, до года — 7%.

Ставку 8% можно получить при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+».

Крупнейший банк сократил доходность сберегательных продуктов вслед за решением ЦБ снизить ключевую ставку с 11 до 9,5%. После рекордного увеличения ставки до 20% в конце февраля Банк России трижды снижал ставку на 3 п.п., дважды такое решение было внеплановым. Сейчас она вернулась с докризисным значениям — до февральского повышения ключевая ставка составляла 9,5%.

Поводом для снижения ключевой ставки стало замедление роста цен. «Инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле). Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня», — отмечали в ЦБ.

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