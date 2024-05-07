Минфин запланировал оптимизацию правил расходования бюджета

Минфин задумался об оптимизации порядка бюджетных трат. Ведомство предложило ограничить перенесение остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, а также перераспределять траты по новой схеме через резервный фонд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин предложил способы повысить эффективность бюджетных расходов. Ведомство разработало и опубликовало изменения в постановление правительства, регулирующее порядок утверждения, распределения и изменения бюджетных обязательств (РБК ознакомился с проектом поправок). Среди ключевых инициатив — ограничение возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, а также механизм перераспределения неиспользованных средств федерального бюджета через резервный фонд правительства.

Изменения были подготовлены во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» по мерам повышения эффективности ‎и результативности управления расходами бюджета, утвержденной профильной комиссией правительства в феврале 2024 года, указано в проекте. «Дорожная карта» не публиковалась.

РБК направил запрос в Минфин.

Приоритет обороне и международным договорам

Согласно действующим нормам, неиспользованные главными распорядителями остатки средств федерального бюджета могут быть перенесены на следующий год в ряде случаев для финансирования аналогичных статей расходов. Это возможно для субсидий юридическим лицам с применением казначейского сопровождения; субсидий, субвенций и иных целевых межбюджетных трансфертов регионам; ассигнований на оплату расходов по электронному сертификату.

Кроме того, перенос доступен для госконтрактов, заключенных:

в рамках гособоронзаказа;

в целях исполнения международных обязательств;

в целях осуществления капитальных вложений;

в рамках нацпроектов;

за счет ассигнований резервного фонда, выделенных после 1 октября отчетного года.

Чтобы перенос средств состоялся, распорядители средств федерального бюджета направляют в Минфин соответствующие предложения в срок до 1 марта (а в случае с контрактами на капвложения — до 20 января), после чего ведомство вносит изменения в сводную бюджетную роспись.

Минфин предлагает резко сократить перечень госконтрактов и субсидий юрлицам, которым доступен перенос средств, следует из проекта поправок. При его принятии перенос для них будет доступен только в двух случаях: если госконтракт или субсидия направлены на финансирование оборонного заказа или международных обязательств.

В 2023 году объем неисполненных расходов федерального бюджета составил 603,5 млрд руб., сообщала Счетная палата. Около 75% этой суммы составили нераспределенные зарезервированные бюджетные ассигнования и средства резервного фонда правительства, а также неиспользованные субсидии юридическим лицам и взносы в уставные капиталы, указывали там. Перераспределение бюджетных ассигнований осуществлялось по 67 главным распорядителям в объеме 417,9 млрд руб., а более 870 млн руб. было перечислено в резервный фонд.

Применение резервного фонда

Для принятых, но неисполненных бюджетных обязательств, которые не касаются оборонной или международной сфер, Минфин предложил отдельный механизм переноса с использованием резервного фонда правительства, следует из проекта поправок. Действующее постановление предлагается дополнить пунктом, по которому распорядители бюджетных средств должны будут делать прогноз остатков ассигнований на счетах подведомственных им получателей по состоянию на 1 января очередного года. В срок до 15 декабря текущего года они должны будут представлять в Минфин предложения по перечислению этих остатков в резервный фонд правительства.

Впрочем, перечисление средств в резервный фонд не означает, что их перенос на следующий год будет невозможен, следует из материалов Минфина. Источником финансового обеспечения исполнения указанных обязательств в очередном году могут быть средства, выделяемые из резервного фонда по упрощенной процедуре, отмечается в пояснительной записке.

«Указанная норма должна повысить эффективность управления расходами федерального бюджета в конце текущего финансового года путем высвобождения на основании прогнозов главных распорядителей средств федерального бюджета неиспользуемых бюджетных ассигнований и их перераспределения через резервный фонд правительства Российской Федерации для осуществления оперативных расходов», — указано в материалах к проекту поправок.

Кроме того, для повышения качества управления дебиторской задолженностью главные распорядители средств бюджета выработают регламент по управлению ею, недопущению просрочек, а также меры реагирования на риски, выявленные в ходе мониторинга дебиторской задолженности.

На проблему неравномерности расходования бюджетных средств в течение года обратил внимание премьер-министра Михаила Мишустина депутат ЛДПР Каплан Панеш в ходе отчета правительства в Госдуме. «Нередко можно наблюдать картину, когда в декабре, в непогоду, при отрицательных температурах укладывают новый асфальт», — констатировал он. «Бюджет не может исполняться по 1/12 равномерно каждого месяца, это очевидно», — ответил Мишустин, указав, что 50% расходов по госконтрактам авансируется в первом полугодии.

Точечные улучшения

Проект также содержит ряд точечных нововведений, касающихся бюджетных обязательств. А именно:

введение возможности утверждать лимиты бюджетных обязательств на софинансирование капитальных вложений до момента детализации их укрупненных мероприятий;

направление в резервный фонд субсидий, предусмотренных бюджетной росписью ‎в результате внесения в нее изменений, если через 20 дней после этого отсутствует утвержденное решение;

перераспределение субсидий госучреждениям на финансирование научных разработок в случае, если по состоянию на 1 марта отсутствует заключение Российской академии наук о целесообразности финансирования конкретного проекта.

Более радикальные меры

Проблема неиспользованных обязательств федерального бюджета сегодня действительно есть, но ее острота снижается, считает директор Центра региональной политики Владимир Климанов. Учитывая, что несколько лет назад неосвоенный остаток расходов превышал 1 трлн руб., текущие показатели демонстрируют позитивную динамику, особенно на фоне увеличившегося общего объема трат. По его мнению, для устранения проблемы необходимо принимать более радикальные меры, чем предлагает Минфин, с расширением горизонта принятия решений за пределы финансового года. Тогда не придется вносить изменения в сводную бюджетную роспись в декабре, считает он.

Для того чтобы решить проблему больших остатков, необходимо разобраться в ее причинах, считает старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Александр Дерюгин. Если бюджетные ассигнования были выделены в конце года, потому что рассматривался контракт, какие-то условия согласовывались и т.д., то перенос средств — не вина главного распорядителя, и предлагаемые Минфином нововведения вряд ли помогут. «Если же причина в проволочках со стороны исполнительных властей, то да, это такая воспитательная мера, она полезна», — считает эксперт.