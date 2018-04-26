Власти закупаются все непрозрачнее

Счетная палата отчиталась о нарушениях при приобретении госорганами товаров и услуг

Объем нарушений при госзакупках в 2017 году более чем в два раза превысил прошлогодний показатель, сообщила Счетная палата. Аудиторы заявили, что нужен новый стандарт контроля в этой сфере. О ее непрозрачности говорят и эксперты

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Объем нарушений при госзакупках в рамках 44-ФЗ, в соответствии с которым их проводят государственные и муниципальные органы, в прошлом году составил 104,6 млрд руб. Это в два с лишним раза больше, чем было годом ранее (48,8 млрд руб.), говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном в среду. Почти в три раза выросло и число самих нарушений — почти 2200 в 2017 году против 823 годом ранее. Экономия бюджетных средств по итогам осуществления закупок снизилась до 6,7% (9,9% в 2016 году).

Как объясняет Счетная палата, рост числа выявленных нарушений обусловлен, в частности, увеличением числа контрольных мероприятий, завершением формирования методической базы по проведению аудита в закупках, а также ростом доступности данных из Единой информационной системы (официальный портал с данными госзакупок). В 2017 году в открытой части системы были размещены закупки в общей сложности на 7,1 трлн руб., это на 11,4% выше, чем год назад. Таким образом, масштабы нарушений (104,6 млрд руб.) составили почти 1,5% от общего объема закупок. А контрольно-счетные органы регионов за прошлый год выявили более 34 тыс. нарушений в сфере закупок на общую сумму более 35 млрд руб.

Проблемы с дисциплиной

Количество нарушений действительно растет, соглашается генеральный директор электронной торговой площадки «РТС-тендер» Владимир Лишенков, доля проблемных контрактов составляет порядка 30%. «Основные причины данной проблемы — это неправильное оформление первичных документов, низкая дисциплина поставщиков и заказчиков, отсутствие единой базы хранения документов и должного контроля за исполнением», — указывает Лишенков. Исполнение контрактов по госзакупкам непрозрачно, но проблема решается с помощью автоматизации и цифровизации процесса, считает он.

Счетная палата предлагает оптимизировать госзакупки. С момента принятия 44-ФЗ в 2013 году в него было внесено 48 изменений, а также принято более 100 подзаконных актов, что сильно затрудняет его применение на практике, сказал аудитор Максим Рохмистров. Счетной палате также не нравится, как проходит ведомственный контроль в сфере закупок. Сейчас проведение процедуры закупки контролирует ФАС, а планирование и исполнение контрактов регулирует Федеральное казначейство. Такое разграничение полномочий федеральных контрольных органов «не позволяет увидеть целостную картину нарушений в сфере закупок», считают в Счетной палате. Ведомство предлагает разработать новый стандарт осуществления контроля в сфере закупок, который будет применяться на региональном и муниципальном уровнях, а также провести анализ законодательства о контрактной системе в сфере закупок в целях дальнейшего сокращения сопроводительной документации.

Для любых нововведений нужны новые подзаконные акты, напоминает эксперт сервиса «Контур.Закупки» компании «СКБ.Контур» Марина Савукова. «Для повышения прозрачности процесса закупок нужно более полное раскрытие информации заказчиками, это требует появления новых нормативно-правовых документов, обязывающих их это делать. Или выпуск разъяснений ФАС, наоборот, вводящих запрет на какие-либо действия», — поясняет она.

Как нарушается закон о госзакупках Счетная палата приводит несколько примеров нарушения законов о закупках. В частности, в рамках госконтракта, который Минсельхоз заключил с Тимирязевской академией, были приняты и оплачены работы, предусматривающие закупку комплектующих и оборудования общей стоимостью 131 млн руб. Но на момент оплаты не были выполнены. Федеральная таможенная служба (ФТС) рассчитала начальную (максимальную) стоимость контракта на оказание услуг по техподдержке продуктов Oracle (программное обеспечение) на основании коммерческих предложений, несопоставимых с условиями планируемой закупки. Это привело к завышению цены контракта на 124 млн руб., указывает Счетная палата. Минпромторг не направлял требования к исполнителям работ об оплате штрафов в связи с нарушением сроков выполнения обязательств по 15 госконтрактам. Общий размер невзысканных штрафов составил 144 млн руб.

Усилить контроль за госзакупками и повысить их прозрачность должна была Единая информационная система (ЕИС). ЕИС позволяет быстрее анализировать закупки и заказчиков, говорит Савукова, но параллельно появляются постановления правительства, засекречивающие закупки Минобороны, ФСБ и СВР или позволяющие госкомпаниям не раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты. «С такими решениями ни одна высокотехнологичная система не сможет дать больше информации, чем позволено законодательством», — резюмирует эксперт.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Все меньше конкуренции

По данным СП, в прошлом году доля закупок госорганов у единственного поставщика составила 18,8% и это ниже, чем годом ранее. Однако с учетом несостоявшихся закупок она достигает почти 60%. Среднее количество заявок участников — 2,97 заявки на один лот, следует из данных Счетной палаты.

В госзакупках доля конкурентных способов (ими считаются торги, аукцион и запрос котировок) в два раза выше, чем неконкурентных, указывал Минфин в докладе о 44-ФЗ (сейчас недоступен на сайте министерства). Самым распространенным способом определения поставщика является электронный аукцион (58%), с единственным поставщиком заключается 30% контрактов, третий по популярности способ госзакупок (10% от числа заключенных контрактов) — запрос котировок.

Хуже ситуация с закупками госкомпаний и госпредприятий (они проводятся не по 44-ФЗ, а по 223-ФЗ). Как отмечал Минфин, более 96% из них идут на неконкурентной основе и лишь 3,6% осуществляется «путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства». Такие же данные приводит и Счетная палата. Это «влечет низкий уровень конкуренции (среднее количество заявок на один лот — 1,75 заявки) и эффективности осуществления закупок», отмечают аудиторы. Впрочем, эксперты, опрошенные РБК, говорили, что на деле конкуренция в закупках госкомпаний может быть и не на таком низком уровне. В неконкурентные закупки власти включают такой механизм, как «запрос предложений», но он вполне конкурентный.

В целом объем корпоративных закупок, осуществленных в соответствии с 223-ФЗ, составил в 2017 году 27 трлн руб., написала в среду Счетная палата. Это на 5,1% выше результатов прошлого года. Объем нарушений при корпоративных закупках составил 13,8 млрд руб., всего было выявлено 139 нарушений, выраженных в основном в несоблюдении заказчиками требований положений о закупке. Объем аналогичных нарушений в регионах составил 3 млрд руб. В целом результаты мониторинга показали, что «положительных изменений в развитии системы корпоративных закупок не происходит», заявил аудитор Максим Рохмистров. Недостатки и риски, которые отмечались Счетной палатой по итогам 2016 года, также не были устранены, сказал он.

Счетная палата предлагает внести изменения и в 223-ФЗ. Аудиторы считают нужным обязать заказчиков прописывать в положении о закупке «исчерпывающий перечень оснований для заключения договора с единственным поставщиком», порядок обоснования максимальных цен контрактов и запрет на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников закупок.