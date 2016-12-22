Аналитики указали на отсутствие резервов у российских регионов

Всего 11 российских регионов из 85 обладают финансовыми резервами, следует из доклада АКРА. Создавать свои резервы регионам затруднительно, так как почти все их доходы регулирует федеральный центр, отмечают аналитики

Фото: Thomas Peter / Reuters

Только 13% российских регионов (11 из 85) имеют финансовые резервы, следует из результатов исследования (есть у РБК), проведенного Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Основываясь на открытых данных Минфина, АКРА выделяет 11 регионов России с такими резервами — по состоянию на 1 января 2017 года их объем варьировался от 0,5 до 28,2% собственных расходов за 2017 год. Среди них (по возрастанию доли) — Свердловская область, Санкт-Петербург, ЯНАО, Липецкая область, Москва, ХМАО — Югра, Подмосковье, Сахалинская, Ленинградская области, Башкирия и Тюменская область.

Нет механизма

В мировой практике наличие финансовых резервов на субсуверенном уровне не считается чем-то экстраординарным, пишет автор исследования, старший аналитик группы суверенных рейтингов АКРА Александр Шураков. Для сравнения, в США финансовыми резервами в виде так называемых Rainy Day Funds обладают 88% штатов (44 из 50). Регионы (штаты) там являются активными участниками долгового рынка, а задача специальных фондов — поддержать бюджет штата в случае сильного снижения доходов, указывает Шураков.

В России нет формального механизма, который позволил бы регионам официально создавать резервные фонды на конкретные цели, например на погашение долгов, как в других странах, говорит ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов. «Регионы держат накопленные средства на счетах, что является для них некой подушкой безопасности. Вместе с тем наличие у региона существенных денежных средств может создать трудности в получении дополнительных трансфертов от федерального правительства или вызвать вопросы о необходимости получения финансирования», — отмечает он.

По словам Кузнецова, в России резервы формируют, как правило, регионы, которые не являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, что и позволяет им хранить средства в банках под проценты. Остальные же регионы придерживаются политики использования ликвидности на финансирование расходов и погашение долга, так как они не имеют права размещать данные средства на депозитах, говорит аналитик.

Согласно данным Минфина, число регионов с дефицитом бюджета в 2017 году уменьшилось до 40 против 58 годом ранее и 76 в 2015 году. ​Доля доходов регионов, регулируемых федеральным правительством, составляет более 95% совокупных доходов бюджетов, оценили в S&P. «То есть, по сути, все налоговые решения принимаются в центре», — заключает ведущий аналитик агентства Екатерина Кенель-Новикова.

Новые майские Существенная нагрузка на бюджеты регионов была возложена после майских указов президента в 2012 году. Они повлекли наращивание расходов регионов в условиях, когда соответствующего роста доходов не было, говорит Шураков. Выступая 11 апреля в Госдуме, премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что выполнение указов повлекло за собой разбалансировку региональных бюджетов. По его словам, объем федеральной поддержки регионам на протяжении последних лет увеличивался, а в этом году он превысит 1,7 трлн руб. (примерно на 2,5% больше, чем в 2017-м). Как писал РБК в феврале, Кремль готовит новые поручения в формате майских указов. В марте это подтвердил и Владимир Путин. По мнению старшего директора Fitch Владимира Редькина, в этот раз эффект для региональных бюджетов должен быть не таким негативным. По его мнению, Минфин будет более своевременно реагировать, оценивая возможности по расходам у каждого региона. «Хотя давление — вопрос не праздный. Действительно, ситуация складывается так, что определенные негативные факторы накапливаются. И возможностей как по снижению расходов, так и по увеличению доходной части тоже практически нет, потому что бюджеты не гибкие. В Европе есть регионы, которые устанавливают свои налоговые ставки, у нас такого нет», — указал Редькин.

Влияние на рейтинги

Наличие и объем финансовых резервов позитивно влияют на кредитные рейтинги регионов по методологии АКРА, пишет Шураков. Иностранные рейтинговые агентства также уделяют этому внимание. «Мы очень внимательно смотрим на наличие ликвидных средств для погашения долга в ближайшие 12 месяцев, это включает в себя как остатки на счетах, включая средства на депозитах, так и наличие заключенных банковских линий», — говорит Кенель-Новикова. ​«Регион с большей «подушкой» имеет дополнительную защиту от снижения доходов и роста расходов. Например, у Москвы данная позиция намного превышает величину долга, что является позитивным фактором», — добавляет Владлен Кузнецов.

По мнению Александра Шуракова, сформировать финансовые резервы и пережить с минимальными потерями последующие бюджетные кризисы регионам поможет контрциклическая бюджетная политика (ужесточение в период перегрева экономики и смягчение при спаде). ​Как отмечает Кенель-Новикова, в России есть регионы, которые формируют специальные резервные фонды, но на рынке недостаточно надежных инструментов, в которые они могли бы инвестировать эти средства долгосрочно. По мнению Кузнецова, формализация механизма создания резервов позволила бы регламентировать создание и расходование «подушки» безопасности на определенные цели, что было бы позитивно для регионов, которые имеют возможность создавать такие резервы.