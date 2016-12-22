АКРА усомнилось в возможности ускорения экономики за счет инвестиций

Конъюнктурные факторы российского рынка помешают в ближайшие годы обеспечить экономический рывок за счет инвестиций, рассчитали аналитики АКРА. Положительное влияние на инвестиции могут оказать импортозамещение и рост экспорта

Фото: Игорь Акимов / Интерпресс / ТАСС

Почти во всех отраслях российской экономики есть положительные структурные факторы для инвестиций, но конъюнктурных стимулов в виде высокой рентабельности и роста производства не так много. Это будет мешать быстрому экономическому росту за счет инвестиций, пришли к выводу эксперты Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) в своем обзоре «Шесть драйверов инвестиционного роста в России», поступившем в РБК. О ставке на рост инвестиций в своем предвыборном послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин.

Шесть стимулов

Экономисты делят стимулы для инвестиций на две группы — структурные и конъюнктурные. Структурные дают компаниям возможность расширяться в конкретных отраслях. АКРА выделяет шесть таких стимулов. Во-первых, речь идет о росте внутренних рынков: например, такие секторы, как страхование и ИТ, по-прежнему не достигли предела роста, фундаментально им есть куда расти.

Кроме того, жесткое бюджетное правило (механизм накопления в резервах сверхдоходов от нефти дороже $40) и сокращение расходов бюджета создают «стимулы для роста частных инвестиций на рынках, традиционно представленных государственными услугами (здравоохранение, образование)».

Свой вклад в рост инвестиций может внести рост экспортного рынка — от него в первую очередь выиграют добыча и транспортировка газа, химия, сектор транспортной инфраструктуры. Третий структурный стимул, по оценке АКРА, — импортозамещение, которое поможет сельскому хозяйству, легкой промышленности, электронике и фармацевтике. Даже на фоне укрепления рубля импортозамещение по-прежнему может быть драйвером инвестиций, согласен старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов: «В России достаточно низкие расходы на энергию и труд, а рынок достаточно велик, чтобы это было экономически оправданно. А само население достаточно квалифицированно для того, чтобы можно было развивать производство сложных товаров».

Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, напротив, считает, что роль импортозамещения как экономической реакции на изменение внешних условий снижается, в том числе за счет укрепления национальной валюты. По его словам, импорт в относительном выражении дешевеет — для развития отечественных производств становится меньше конкурентных преимуществ.

Государство как стимул

Еще один структурный фактор роста инвестиций — снижение издержек в розничной торговле, логистике и финансовом секторе. Поддержать инвестиции также должно замещение основных фондов, указывает АКРА. В частности, в дорожном секторе и ЖКХ наблюдается «накопленное недоинвестирование», импортное оборудование дорожает, а спрос на ремонт растет.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Наконец, шестым структурным стимулом станет государственная политика, которая «может напрямую устанавливать требования по новым инвестициям», например через новые экологические стандарты по нефтепереработке или обязательства хранить данные на территории России (такое требование содержится в «законе Яровой»). «Государственная политика — значимый инвестиционный стимул, но я бы не назвал его главным. За исключением стратегически важных отраслей государство сейчас скорее создает условия для инвестирования и стимулирует их материально и организационно», — говорит Кононов. Однако лучше, чтобы были предпосылки для естественного роста инвестиций, а не «искусственного накачивания через государственный бюджет», подчеркивает Кнобель.

Инвестиции — один из основных способов ускорить рост ВВП, неоднократно говорили чиновники правительства. У предпринимателей «есть готовность к новым проектам», такой же настрой показывают и иностранные инвесторы, высказывался премьер-министр Дмитрий Медведев. Минэкономразвития в качестве примеров механизмов для привлечения инвестиций приводило фабрику проектного финансирования на базе ВЭБа и инфраструктурную ипотеку (новый формат государственно-частного партнерства). Путин поставил цель довести объем инвестиций до 27% ВВП (сейчас — около 21%), они «должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности», указал он 1 марта.

Чем финансировать

Вопрос заключается в финансировании инвестиций, пишет АКРА. Более 50% инвестиций в основной капитал в России обеспечиваются средствами частных компаний, поэтому они зависят от их финансового состояния в прошлые годы. Принимая решения об инвестициях, бизнес анализирует конъюнктурные факторы — рентабельность, кредитные риски, динамику объемов производства.

Аналитики проанализировали эти показатели по отраслям, опираясь на данные Росстата, ЦБ и ФНС, и пришли к выводу, что безоговорочных лидеров по конъюнктурной привлекательности инвестирования в России нет. Единственное исключение — транспортно-логистический комплекс. Сравнительно хорошие показатели для инвестирования также наблюдаются в машиностроении, химии, энергетике, производстве одежды и обуви, финансах, следует из подсчетов АКРА.

Невыгоднее всего инвестировать в строительство, образование, медицину, коммерческие услуги и недвижимость. Ситуация в целом скорее говорит о невозможности быстрого экономического роста за счет инвестиций, заключают аналитики.

В прошлом году объем инвестиций вырос на 3,7%. Минэкономразвития в своем прогнозе закладывает рост инвестиций на уровне 4,7–5,7% в 2018–2020 годах (а в целевом сценарии и вовсе 5,7–8,6%). Экономисты АКРА менее оптимистичны: в этом году вложения увеличатся на 3,7%, но их рост замедлится до 2,7% в 2020 году и останется примерно на том же уровне в последующие два года, следует из их прогноза. ВВП же будет увеличиваться лишь на 1,5–1,7%. «При имеющихся на сегодня ограничениях роста (старение населения, международные нестабильность и перепроизводство) инвестиции в производительность труда — один из основных факторов, которые вообще в состоянии обеспечить рост», — говорит Кононов.

Прирост инвестиций в каком-то одном секторе невозможен, «везде надо собирать по чуть-чуть», отмечает Кнобель. В наибольшей степени на инвестиции будут оказывать влияние общестрановые макроэкономические риски, в том числе связанные с «санкционным противостоянием», а также деловой климат, резюмирует он.