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В Кремле запланировали новые майские указы
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В Кремле запланировали новые майские указы
Экономика, 26 фев, 00:04
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В Кремле запланировали новые майские указы
Администрация президента готовит новые майские указы — по аналогии с поручениями Владимира Путина, данными в 2012 году, сообщили источники РБК. По их данным, министерства уже вносят свои предложения
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Кремле обсуждается подготовка новых президентских майских указов, аналогичных тем, что Владимир Путин подписал после победы на выборах 2012 года. Об этом РБК рассказали федеральный чиновник и еще два источника, знакомые с ходом обсуждений проектов документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Как в 2012-м

Новые указы готовятся в администрации президента, их точное содержание еще не известно, сейчас идет сбор инициатив от министерств, говорит один из собеседников РБК.

«Сбор предложений от министерств для подготовки новых указов идет», — подтверждает другой источник. По его словам, предложения собираются в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию (состоится 1 марта), которое в дальнейшем может трансформироваться в серию указов. «Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив», — добавляет собеседник РБК.

В указах 2012 года было 218 поручений с разными сроками исполнения, а последние указы должны быть исполнены в 2020 году. Они включают повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, продвижение в рейтинге Doing Business, отражающем легкость ведения бизнеса в России, и т.д.

В последнем ежегодном отчете правительства о выполнении майских указов говорилось, что они исполнены на 76%. Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2017 года называл уже более высокую цифру — 93–94%. Однако президент признавал при этом, что «проблем еще очень много и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать».

Предложения из послания трансформируются в указы после выборов, говорит еще один источник, знакомый с ходом обсуждений. Но первые «яркие» меры могут появиться уже после послания, сказал он, тем более что правительство в нынешнем составе будет работать еще почти два месяца после выборов. (Новый кабинет по закону должен быть сформирован в течение двух недель после инаугурации, которая — при условии, что победитель будет определен в первом туре, — состоится 7 мая.)

Повышение адресной направленности

Подготовкой новых указов может заниматься помощник президента Андрей Белоусов, говорит собеседник РБК, знакомый с ходом разработки экономической программы Путина. Федеральный чиновник подтверждает эту информацию. По его данным, в указах могут быть социальные инициативы. Среди них могут оказаться идеи Минкультуры, которое предлагает строить в регионах культурные объекты, добавляет собеседник РБК.​

Андрей Белоусов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Конфигурация экономической программы Владимира Путина обсуждается на совещаниях у президента, в которых участвуют Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, отмечает источник РБК в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, министерства представляют свои предложения для будущего экономического плана, основные направления которого, как ожидается, будут обозначены в послании Федеральному собранию. Центральной темой программы на будущий срок может стать борьба с бедностью, добавляет собеседник РБК.

На совещаниях уже обсуждались бюджетный маневр с целью повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, а также фокусировка социальной поддержки государства на действительно нуждающихся, отмечает источник. Минфин предлагает реформировать систему соцподдержки и перейти на адресную соцпомощь, то есть учитывать критерии нуждаемости при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, материальной помощи. Предлагается установить планку нуждаемости, которая будет зависеть от величины дохода домохозяйства к прожиточному минимуму, отметил собеседник РБК.

О том, что правительство ждет послания президента, на Российском инвестиционном форуме в Сочи говорил Силуанов. «Мы будем видеть количественные задачи, и можно будет оценить те меры, которые необходимо будет принять для реализации этих решений президента. И соответственно, под это будет подстроена налоговая система», — объяснял министр.

В более сложной обстановке

«Майские указы начали действовать в полную силу с 2013 года, и это как раз совпало с замедлением экономики и привело к очень серьезным последствиям для балансов региональных бюджетов, образовались большие дефициты», — напоминает старший директор группы региональных финансов Fitch Владимир Редькин. Часть субъектов смогла справиться с дисбалансом, однако многие по-прежнему не смогли сбалансировать бюджеты, добавляет он: «Но даже те, кто сбалансировал бюджет, получили на выходе больший объем долга, который никуда не делся».

«Мы надеемся, что 2018 год станет последним сложным годом с точки зрения финансов, потому что мы в этом году в полном объеме выполним указы президента, а в дальнейшем рост заработной платы бюджетников будет сопровождаться и ростом оплаты труда в целом по экономике, и ростом [сборов с] налога на доходы физических лиц», — говорил Силуанов на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с российскими губернаторами в Сочи в середине февраля. Острота «долгового кризиса» снизилась, размер долга бюджета «в целом стал снижаться», указал министр.

Консолидированные бюджеты регионов растут, но долговая нагрузка остается «существенной», отметил при этом Медведев. Чтобы решить эту проблему, федеральный центр предоставил субъектам Федерации бюджетные кредиты, которые выдаются по символической ставке 0,1% годовых. Объем таких займов за последние три года превысил 1 трлн руб., напомнил премьер. 73 регионам, где «долговая нагрузка наиболее чувствительная», пришлось провести реструктуризацию долгов по этим кредитам.

Когда подписывались майские указы 2012 года, экономика была в лучшей форме, не было санкций, а курс рубля еще не упал, говорит Редькин: «Сейчас ситуация не такая оптимистичная. Есть риск, что если указы будут в таком же виде, как в первый раз, то бюджеты могут просто не справиться». Однако власти это учтут и предусмотрят программу софинансирования, ожидает аналитик. Один из вариантов — это продолжение практики агрегирования налога на прибыль, отмечает Редькин. Сейчас федеральный центр забирает у регионов по 1 п.п. поступлений от налога на прибыль и перераспределяет эти средства, и этот показатель можно увеличить, говорит Редькин. В целом новые указы, по его мнению, будут означать «продолжение централизации».

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина, Петр Канаев.
Теги: майские указы , Владимир Путин
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