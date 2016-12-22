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Премьер заявил о росте расходов из резервов на досрочное повышение МРОТ
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Премьер заявил о росте расходов из резервов на досрочное повышение МРОТ
Экономика, 13:26
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Премьер заявил о росте расходов из резервов на досрочное повышение МРОТ
Правительство увеличило финансовую помощь регионам на повышение зарплат в связи с увеличением МРОТ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Из резервного фонда правительства на эти цели выделено 36 млрд руб.
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Бедность остается острейшей проблемой для России, которую правительству так и не удалось победить, признал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с итоговым отчетом о работе правительства за 2017 год. По его словам, правительство пошло на серьезные меры, и с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет уравнен с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное, самой большой. Но то, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить. Меры принимались и будут приниматься. Мы сделали серьезные шаги: повысили МРОТ до прожиточного минимума впервые в истории современной России», — сказал глава правительства.

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Он напомнил, что с 1 мая 2018 года МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума и составит 11163 руб. «Это коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере», — объявил премьер-министр.

Медведев отметил, что в регионах «всегда не самая легкая ситуация» с повышением зарплат, и правительство уже выделило из своего резервного фонда на эти цели 36 млрд руб. Ранее сообщалось, что оно выделит 20 млрд руб. Таким образом, расходы из резервов правительства на дотации регионам возросли на 16 млрд руб.

«Коллеги из «Единой России» спрашивали, найдут ли регионы деньги на повышение зарплат, там действительно всегда ситуация не самая легкая с учетом увеличения МРОТ. Хочу прямо сказать: мы им поддержку обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд руб.», — сообщил Медведев.

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Резервный фонд правительства существует в рамках бюджетной системы. Это не федеральный Резервный фонд, который был упразднен с 1 февраля (после этого у России остался только Фонд национального благосостояния, который пополняется за счет высоких цен на нефть, то есть более $40 за баррель).

По словам главы правительства, увеличение МРОТ приведет к сокращению разницы между зарплатами в разных регионах и положительно скажется на развитии спроса. «Тем более что инфляция у нас очень низкая теперь, это действительно минимальные показатели за все время», — сказал Медведев.

Он добавил, что правительство понимает, что «многим регионам непросто». «Перед ними стоят задачи повышать зарплаты, пенсии, создавать рабочие места. В значительной части регионов эти проблемы решены, но обратной стороной стала разбалансировка региональных бюджетов», — подчеркнул глава правительства. По его словам, объем федеральной поддержки регионам на протяжении последних лет «неуклонно рос». «В этом году он превысит 1,7 трлн руб.», — напомнил Медведев. Премьер подчеркнул, что правительство окажет регионам дополнительную финансовую помощь для повышения зарплат бюджетников в объеме 136 млрд руб. в 2018 году. «В этом году ее размер составит более 136 млрд руб.», — добавил Медведев.

Общий знаменатель: МРОТ сравняют с прожиточным минимумом

Автор: Юлия Старостина.
Теги: МРОТ , Зарплаты , Правительство
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