Эксперты оценили, можно ли считать прогноз Минэкономики сигналом ЦБ

Тунёв: прогноз Минэка можно считать сигналом для ЦБ, но он на это «не поведется»

Заявление Решетникова о восстановлении экономики лишь к концу 2026 года может быть сигналом ЦБ для снижения ставки, считают эксперты. В ЦМАКП видят риски «слишком жесткой посадки» и призывают не допустить критического ухудшения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что восстановление темпов роста экономики России начнется «в лучшем случае» к концу 2026 года, может быть сигналом Центральному банку (ЦБ) для снижения ключевой ставки. Об этом в эфире Радио РБК заявил заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. Он подчеркнул, что сейчас есть риски «слишком жесткой посадки» экономики.

«Вот именно что мы только сейчас, получается, приступаем к смягчению ДКП [денежно-кредитной политики]. По сути-то она не смягчалась, даже несмотря на снижение номинальной ставки. Вот что важно очень подчеркнуть еще раз», — сказал Сальников.

При этом, по его мнению, не надо думать, что, «если мы сделаем ставку 10%, сразу начнется благорастворение воздухов».

«Скорее просто мы избежим тех неблагоприятных сценариев, которые могут развернуться перед нами, перед нашими глазами в ближайшее время. То есть мы просто не допустим именно критического ухудшения ситуации. А так, фундаментально, конечно, у нас факторы роста, они лежат за пределами ставки. Ставка просто не должна мешать», — пояснил Сальников.

Директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев считает, что ЦБ может только «скорректировать наклон экономического роста», но не в силах в корне изменить экономическую динамику.

«Ключики находятся совершенно в других местах, и Центральный банк может их подсмазать чуть-чуть, а может, наоборот, повесить повыше и сделать так, что они будут менее доступны. Но, по большому счету, Центробанк не может в корне изменить экономическую динамику и дать импульс экономике, которая в данный момент расти не хочет», — заявил он.

В заявлении Решетникова можно усмотреть сигнал ЦБ для снижения ключевой ставки, однако регулятор, как правило, на такие сигналы «не ведется», считает экономист и аналитик Виктор Тунёв. «У него своя политика, он как раз пытается строить ее независимо от других», — отметил он.

При этом, по словам Тунёва, в словах министра есть правда: экономика существенно замедляется. Цифры за прошлый год — 1% роста ВВП, но данные за четвертый квартал пока неизвестны, и там, скорее всего, показатели будут значительно ниже среднегодовых, отмечает эксперт.

Накануне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство допускает дальнейшее замедление экономики России, но восстановление темпов роста начнется к концу 2026 года. По его словам, инфляция в России в начале 2026 года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. Несмотря на это, уверен он, «есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий».

13 февраля пройдет заседание совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России, на котором будет озвучено решение по ключевой ставке. Большинство опрошенных РБК аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний ожидают, что ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16%. В Альфа-банке накануне также спрогнозировали сохранение ставки ЦБ на уровне 16%, причем не только в феврале, но и в марте.

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее в эфире Радио РБК отмечал, что в ноябре—декабре 2025-го были низкие темпы прироста цен, в январе они ускорились и оказались выше показателей января 2019-го, когда НДС поднимали с 18 до 20%, но в целом инфляция находится в пределах прогноза. Он также заявил, что, по его мнению, вклад роста налога на добавленную стоимость в инфляцию может составить 0,6–0,7 п.п.