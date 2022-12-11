Байден: эксперты считают, что экономика США будет расти быстрее КНР впервые с 1976 года

Байден допустил, что рост экономики США опередит КНР впервые за 50 лет

Впервые с 1976 года экономика КНР может будет расти медленнее, чем американская, считают независимые аналитики, рассказал Байден. Аналогичный прогноз сделали в мае в Bloomberg. МВФ в октябре счел, что Китай сохранит лидерство

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Темпы роста американской экономики в 2022 году могут превысить динамику экономики Китая, следует из прогнозов независимых экспертов, заявил в Twitter президент США Джо Байден.

«Такого не было с 1976 года», — подчеркнул он.

Байден не уточнил источник данных, однако в мае аналогичный прогноз сделали аналитики Bloomberg. Они связали такую динамику с коронавирусными ограничениями в КНР, снижениям розничных продаж и промышленного производства, из-за чего произойдет «смена ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне».

Тогда эксперты Bloomberg полагали, что минимальный рост экономики Китая составит 2% в этом году, в то время как ВВП Соединенных Штатов может вырасти минимум на 2,8%.

До пандемии коронавируса рост ВВП Китая держался выше 6% в год. Так, в 2017 году он составил 6,8%, в 2018-м — 6,6%, а в 2019 году — 6%. В 2020-м ВВП вырос на 2,3%, что стало наименьшим показателем за 45 лет

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре сообщил об ожидании роста экономики США в этом году на уровне 1,6%, экономики Китая — 3,2%. В следующем году американская экономика вырастет на 1%, китайская — на 4,4%, считают аналитики фонда. В организации отметили: «Более трети мировой экономики в этом или следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Европейского союза и Китая) продолжится стагнация».

В ноябре перспективы мировой экономики стали более мрачными, говорил экономист исследовательского отдела МВФ Трюггви Гудмундссон. В числе угроз мировой экономики он назвал слабые темпы роста в КНР из-за коронавирусных ограничений и кризиса на рынке недвижимости.