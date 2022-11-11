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Греф заявил, что текущий курс доллара «никого не убивает»
Глава Сбербанка Греф: курс доллара не убивающий, экспортеры получают высокую прибыль
Российские экспортеры хотели бы более высокого курса доллара, однако нет признаков, что он «кого-то убивает», считает глава Сбербанка Герман Греф. Интервью с ним опубликовал телеканал «Россия 24».
«Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», — уверен Греф.
Он добавил, что «Сбер» оценивал критический курс в 50 руб. за доллар, при таком сценарии «нет ни одной убыточной отрасли».
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