Греф заявил, что текущий курс доллара «никого не убивает»

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Российские экспортеры хотели бы более высокого курса доллара, однако нет признаков, что он «кого-то убивает», считает глава Сбербанка Герман Греф. Интервью с ним опубликовал телеканал «Россия 24».

«Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», — уверен Греф.

Он добавил, что «Сбер» оценивал критический курс в 50 руб. за доллар, при таком сценарии «нет ни одной убыточной отрасли».

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