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Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей в 2025 году

Минимальный размер пенсии москвичей с доплатой увеличат до 25 850 руб. в месяц
Минимальный размер пенсии с городской доплатой в 2025 году увеличится до 25 850 руб. в месяц
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минимальный размер пенсии москвичей с городской доплатой вырастет до 25 850 руб. в месяц, следует из проекта бюджета столицы, сообщается на сайте мэра.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 руб. в месяц. Городскую доплату получают около 2 млн московских пенсионеров», — говорится в сообщении.

За доплатой могут обратиться неработающие пенсионеры, которые на момент обращения зарегистрированы в Москве как минимум десять лет. Остальным следует рассчитывать на увеличение пенсии до уровня прожиточного минимума, если их обеспечение находится ниже этой планки.

С 1 января текущего года минимальный размер пенсии с доплатой составил 24 500 руб. в месяц.

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Отделение пенсионного фонда

Мэр Сергей Собянин написал в телеграм-канале, что проект бюджета Москвы на 2025–2027 годы одобрен, и отметил, что за два предыдущих года экономика города «в целом прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост». По его словам, половину бюджета в будущем году составит социальная поддержка москвичей, на это потратят более 689 млрд руб.

С 1 января 2025 года размеры пособий и выплат жителям столицы старшего поколения, семьям с детьми и гражданам с инвалидностью будут проиндексированы на 5,5%, заявили власти. В частности, на выплаты семьям с детьми в проекте бюджета заложено 92,8 млрд руб., старшему поколению — 202,4 млрд руб., из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,7 млрд руб.

В октябре глава Минфина Антон Силуанов анонсировал индексацию пенсий в будущем году на уровень инфляции как работающим, так и неработающим пенсионерам. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция ожидается на уровне 7,3%. Для работающих пенсионеров выплаты проиндексируют впервые с 2015 года.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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