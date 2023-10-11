Путин призвал превентивно реагировать на кризисы с бензином и дизелем
Правительство России должно превентивно реагировать на кризисы на внутреннем топливном рынке, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
Президент напомнил, что в последнее время произошел резкий рост цен на бензин и дизель, для борьбы с которым правительство предприняло ряд мер.
«Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний: в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям. В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно», — заявил он.
Путин подчеркнул, что стабильность и доступность цен на топливо являются условиями для долгосрочного развития энергетического рынка.
Президент России также призвал российский ТЭК генерировать максимальную добавленную стоимость продукции и развивать глубокую переработку нефти и газа, увеличить объем и долю выпуска российского оборудования и вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление об ограничении на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне продолжающегося в течение нескольких месяцев роста цен на бензин. Ограничения не касаются стран — членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.
В Минэнерго говорили, что мера является временной и призвана повысить предложение моторного топлива внутри страны для снижения цен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ограничение будет действовать до стабилизации ситуации на топливном рынке. Он признал, что в стране наблюдались «определенные проблемы» и топливный рынок требовал регулирования.
В начале октября вице-премьер страны Александр Новак сообщил, что цены на бензин и дизель в России стабилизировались.
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