Росстат оценил динамику численности населения России к 2030 году

К 2030 году население России без учета новых регионов может сократиться на 3 млн человек, допустил Росстат. Причины — рост доли пожилых и снижение числа родившихся. Прогноз населения в новых регионах к 2024-му — 3,23 млн человек

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Росстат предварительно оценил динамику численности населения России на горизонте до 2030 года. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума Госсовета по развитию рынка труда, прошедшему в Великом Новгороде в конце сентября (версия доклада от 8 сентября есть у РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

«По состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения Российской Федерации составила 146 447,4 тыс. человек. Согласно проекту среднего варианта демографического прогноза Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации без учета новых территорий будет сокращаться. К 2030 году по сравнению с 2023 годом это сокращение составит 3 192,3 тыс. человек», — говорится в материалах.

Таким образом, к 2030 году число россиян без учета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей может снизиться до 143,255 млн человек, что станет минимумом с 2012 года. На 1 января 2012 года население России составляло 143,06 млн человек. В 2014 году в состав страны вошел Крым примерно с 1,9 млн жителей.

Для сравнения: средний сценарий действующего демографического прогноза Росстата, опубликованного в начале 2020 года и подготовленного до пандемии коронавируса и проведения Всероссийской переписи населения, предполагает сокращение численности населения на 2,1 млн человек — с 146,37 млн в начале 2023 года до 144,27 млн в начале 2030-го.

Убыль населения — это вызов для экономического развития страны, особенно когда оно происходит на фоне растущего спроса на труд, констатируется в материалах к Госсовету.

В августе 2023 года президент Владимир Путин говорил, что Россия сейчас «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», и призвал «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать». 21 сентября глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета под руководством Путина предложил продлить нацпроект «Демография» до 2030 года (сейчас он должен быть завершен в 2024 году). Путин на этом же заседании указал на необходимость того, чтобы меры по развитию рынка труда подкрепляли шаги в сфере демографии. «Это все одно с другим, безусловно, связано», — подчеркнул он.

Проект прогноза не включает в себя численность населения новых территорий (статистическая информация по ним пока не интегрирована в общероссийскую статистику). Как ранее писал РБК, к сентябрю 2023 года в четырех новых регионах было выдано 2,83 млн российских паспортов, а к началу 2024 года прогнозная численность населения в них определена властями в размере 3,227 млн человек.

Росстат завершает работу над новым долгосрочным демографическим прогнозом, он будет простираться до 2036 года. Обновленный вариант демографического прогноза, учитывающий итоги переписи населения, а также демографические тенденции последних лет, будет опубликован до конца октября 2023 года, сообщили РБК в Росстате. РБК направил запрос представителю вице-премьера Татьяны Голиковой.

Какие предпосылки легли в основу прогноза

Чтобы отразить различные предположения о будущей динамике демографических процессов, расчеты осуществляются Росстатом в трех вариантах (среднем, высоком и низком). Средний вариант прогноза действительно предполагает сокращение численности населения к 2030 году, подтвердили РБК в Росстате, не прокомментировав конкретные показатели. Там рассказали, что в нем учитываются следующие показатели и сценарные переменные:

Абсолютное число рождений

Этот показатель прогнозируется на основе сценариев среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента рождаемости (отражает число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода, который определяется как 15–50 лет), пояснили в ведомстве. Суммарный коэффициент рождаемости в 2022 году составил 1,416, снизившись по сравнению с 2021 годом, когда он был на уровне 1,505.

«В прогнозе до 2036 года одна из ключевых развилок связана с возможностью удержать показатель суммарной рождаемости на уровне 1,5 ребенка на одну женщину», — отметили в Росстате. Там добавили, что ожидают стабилизацию показателя на этом уровне, в том числе за счет активной социальной политики и реализации программ поддержки материнства и детства.

Впрочем, абсолютное число родившихся будет снижаться в связи с сокращением числа женщин активных репродуктивных возрастов, указали в статслужбе. В 2023 году количество новорожденных достигнет минимального уровня с 1999 года, писал РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда, подготовленный на основе проекта среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно ему, показатель будет постоянно снижаться на горизонте ближайших лет и по итогам 2026 года составит только 1,14 млн человек.

Уровень смертности

Для прогнозирования числа умерших закладываются различные сценарии по смертности, включающие учет ожидаемой продолжительности жизни при рождении и коэффициента младенческой смертности.

Так, ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году составила 72,73 года и предполагается, что она продолжит расти, отметили в Росстате. По оперативным оценкам Росстата, по итогам августа 2023 года ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73,4 лет. В результате для России будет актуально демографическое старение населения, то есть увеличение доли лиц старших возрастов (с более высокими показателями смертности) в структуре населения, прогнозируют в статслужбе.

Младенческая смертность в 2022 году составила 4,4 на тысячу младенцев, родившихся живыми, снизившись по сравнению с 2018 годом более чем на 15%, напомнили в Росстате. «Текущие тенденции позволяют надеяться, что младенческая смертность также продолжит снижаться. В частности, за семь месяцев 2023 года младенческая смертность снизилась по сравнению с январем–июлем 2022 года на 13,7%», — указали там.

Миграция

Учет миграционного фактора включает в себя информацию о числе прибывших и выбывших. Прогнозирование этой компоненты усложняется в связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией, констатировали в Росстате. Там сообщили, что прогнозируют чистый миграционный прирост, однако переломить убыль населения он не позволит.

«Миграционный прирост населения (в среднем около 200 тыс. человек ежегодно), заложенный в среднем варианте прогноза, не сможет компенсировать естественную убыль населения», — сообщили в ведомстве.

По итогам января–июля 2023 года миграционный прирост в России составил 139,9 тыс. человек. В 2022 году этот показатель был на уровне 34,9 тыс. человек.

Данные о миграции Росстат получает из территориальных органов МВД — их надежность хуже, чем у данных по естественному движению населения, указывали эксперты. В частности, специфика миграционного учета такова, что под «выбывшими» понимаются не те, кто реально выехал из страны, а снятые с регистрационного учета (когда наступает дата окончания временной регистрации, мигранты автоматически считаются выбывшими в страну прежнего проживания). Далеко не все такие люди покидают границы России.

Реально ли добиться прироста населения

В последние годы фактическая динамика демографических показателей чаще всего оказывается между средним и низким вариантами прогноза Росстата, отмечает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. Поэтому сокращение населения примерно на 3,2 млн человек в проекте обновленного прогноза, которое как раз находится между средним и низким вариантами предыдущей версии, выглядит реалистичным, полагает он.

При этом, по мнению эксперта, у государства есть потенциал по значительному улучшению демографической ситуации в России. Для позитивной динамики требуется сокращение смертности, рост рождаемости и увеличение миграционного прироста населения, перечисляет он.

Так, рост рождений возможен в случае значительного увеличения государственных расходов на поддержку семей при рождении вторых и последующих детей, считает Ефремов. Для прироста ожидаемой продолжительности жизни, которая после пандемии COVID-19 быстро восстановилась до уровня начала 2020 года, но с марта 2023 года почти перестала расти, необходимы «агрессивные ограничительные меры» в отношении основных факторов предотвратимой смертности, особенно потребления крепкого алкоголя и курения. И, наконец, динамика миграционного прироста в значительной степени связана с состоянием и динамикой российской экономики, полагает демограф.

Он отмечает, что большую неопределенность в демографическую динамику ближайшего будущего вносят регионы, которые вошли в состав России: в нынешних условиях там невозможно вести достоверный демографический учет.

«Если же включить в общероссийскую статистику существующие приблизительные оценки, это создаст большую погрешность уже для всех общероссийских демографических расчетов и сильно снизит качество российской демографической статистики», — заключает Ефремов.