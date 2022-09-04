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Песков заявил о «большом мировом шторме» из-за действий Запада

России удается сохранять макростабильность, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причинами надвигающегося «шторма» он считает решения Запада
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Политика западных стран, их нелогичные и «абсурдные» решения привели к началу «большого мирового шторма», заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во многом есть и объективные причины, но есть и субъективные причины этого начинающегося шторма, которые связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран», — сказал представитель Кремля.

России, по словам Пескова, в этой ситуации остается сохранять макростабильность. Он заявил о напряженной, продуманной и последовательной работе в этом русле. Данная тема, сказал Песков, будет затронута в ходе выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября.

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Фото:Zuma / ТАСС

После начала российской спецоперации на Украине США, Великобритания, ЕС и их союзники ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничительные меры на Западе назвали «беспрецедентными», они затронули финансовый сектор, в том числе активы ЦБ и крупнейшие банки, широкий перечень импорта и экспорта, поставки нефти и угля, авиасообщение и другие отрасли. Крупные западные компании начали объявлять о прекращении работы в том числе из-за нарушения цепочек поставок.

После введения западных санкций и ответных мер России поставки газа в Европу начали снижаться, а в ряд стран ЕС — прекратились полностью. На этом фоне начался рост биржевых цен на нефть, на газ они достигли рекордных исторических значений. В июне инфляция в США достигла максимального за 40 лет уровня — 9,1%, в еврозоне — 8,6%, причем в ряде стран зоны евро, например в Эстонии, превысила 20%.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков мировая экономика шторм Запад
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