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Фонд развития профинансирует проекты от Камчатки до Суэцкого канала
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Фонд развития профинансирует проекты от Камчатки до Суэцкого канала
Экономика, 07:47
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Фонд развития профинансирует проекты от Камчатки до Суэцкого канала
В правительстве подготовлен проект бюджета на предстоящую трехлетку — документ, учитывающий масштабные расходы на новый майский указ президента. Через новый Фонд развития будут профинансированы проекты на 1,6 трлн руб.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бюджетный Фонд развития, созданный в этом году как один из инструментов реализации майского указа президента Владимира Путина, профинансирует около 170 проектов в сфере капитального строительства, транспорта, экологии, здравоохранения, образования и т.д., следует из проекта закона «О федеральном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов», с которым ознакомился РБК.

Расходы фонда за шесть лет, с 2019-го по 2024 год, превысят 3,5 трлн руб. В 2019 году они составят 410,7 млрд руб., в 2020 году — 591,4 млрд, в 2021 году — 613,1 млрд, в 2022 году — 591,8 млрд, в 2023 году — 668,4 млрд и в 2024 году — 654,7 млрд.

Фонд развития был введен в Бюджетный кодекс в июле 2018 года, его целью является развитие инфраструктуры. Формирование фонда предполагается осуществлять за счет внутренних заимствований.

Суэцкий канал и автодороги

Из Фонда развития будет частично профинансирован комплексный план развития магистральной инфраструктуры, составленный Министерством экономического развития. В частности, за счет средств фонда будут построены и реконструированы автомобильные дороги: среди проектов — строительство новых участков и реконструкция автотрассы М-5 «Урал», проходящей от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Так, участок трассы, проходящий по территории Башкирии, будет реконструирован за 87,7 млрд руб. в 2019–2024 годах. На реконструкцию участка дороги А-103 в Московской области в 2020–2024 годах будет выделено почти 53 млрд руб.

На автодороге Р-217 «Кавказ», соединяющей М-4 «Дон», Владикавказ, Грозный, Махачкалу, будет построен участок обхода города Дербент в Республике Дагестан. На его строительство будет израсходовано 33,2 млрд руб. с 2021-го по 2024 год.

Мост через реку Свияга по автомобильной дороге М-7 «Волга» будет реконструирован за почти 12 млрд руб. Средства Фонда развития будут расходоваться на обновление мостового перехода в течение 2019–2024 годов.

Фонд развития также профинансирует создание Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала Египта. Объем расходов на это с 2019-го по 2022 год оценивается в 11,9 млрд руб., причем основные средства будут потрачены в 2022 году — 11,3 млрд руб.

На строительство и реконструкцию экспортных пунктов пропуска через российскую границу из средств фонда будет направлено более 20 млрд руб. в течение шести лет.

Главные характеристики

Проект бюджета на 2019–2021 годы отражает масштабные планы государства на шестилетний президентский срок Владимира Путина. Как следует из документа, в рамках новых национальных проектов («Демография», «Здравоохранение», «Образование» и т.д., всего 12), а также комплексного плана развития магистральной инфраструктуры предусмотрены расходы бюджета на сумму 13,11 трлн руб. за шесть лет, в том числе 5,55 трлн руб. до 2021 года.

При этом, несмотря на крупные расходы, бюджет будет профицитным все три года: на 2019 год профицит оценивается в 1,884 трлн руб., на 2020 год — в 1,183 трлн и на 2021 год — в 908,4 млрд руб. Общий объем доходов в 2019 году составит 19,947 трлн руб., расходов — 18,063 трлн руб. В 2020 и 2021 году объем доходов прогнозируется на уровне 20,195 трлн и 20,952 трлн руб., расходов — 19,012 трлн и 20,044 трлн руб. соответственно.

Проект предполагает накопление средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) беспрецедентными темпами. На конец 2018 года объем ФНБ составит 3,818 трлн руб., или 3,8% ВВП. Сейчас в ФНБ 4,84 трлн руб., но за этот год правительство планирует использовать 1,1 трлн руб. из него. Это будет второй год использования средств ФНБ на финансирование бюджетного дефицита, но в 2019–2021 годах трата средств из ФНБ не предполагается, говорится в пояснительной записке к проекту. В 2019 году предполагается увеличение ФНБ на 4 трлн руб., в 2020 году — на 3,4 трлн, в 2021 году — на 2,8 трлн. К концу 2021 года объем ФНБ прогнозируется на уровне 14,18 трлн руб., или 12% ВВП. До этого рекордного объема суверенные фонды России достигали в феврале 2015 года почти 11 трлн руб. (ФНБ плюс Резервный фонд).

Реконструкция аэропортов по всей стране

Значительное число проектов, которые будут профинансированы из Фонда развития, затрагивают авиационный транспорт. В основном это реконструкция и строительство региональных аэропортов по всей стране — в Мурманске, Архангельске, Ижевске, Липецке, Челябинске, ряде городов Якутии, Хабаровского, Камчатского края и др. Одним из самых дорогостоящих проектов по авиационной инфраструктуре станет реконструкция и строительство аэропорта Грозного «Северный», объем расходов оценивается в 15,7 млрд руб. в период с 2019-го по 2024 год. За ним следует проект реконструкции аэропорта Толмачево в Новосибирске, стоимость реализации которого потребует 8,9 млрд руб. средств госфонда в течение 2019–2022 годов.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Средства Фонда развития будут направлены на финансирование строительства двух серийных ледоколов «Лидер» (33,3 млрд руб. в 2023 году), а также четвертого и пятого российских универсальных атомных ледоколов (УАЛ) — почти 45 млрд руб. в 2019–2022 годах.

Более 100 млрд руб. за шесть лет пойдут на строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) и газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта.

Цифровая экономика и медицина

Фонд развития профинансирует подключение к интернету образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, региональных органов власти и отделений социальных фондов. На эти цели будет выделено порядка 145 млрд руб. в течение всей шестилетки. Более 77 млрд руб. будет направлено на создание сетей радиосвязи 5G в городах-миллионниках.

Из средств фонда будет финансироваться льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса. Это станет одним из самых затратных направлений расходов фонда — более 250 млрд руб. в течение шести лет. Кроме того, на развитие мелиорации госфонд потратит 36,8 млрд руб. за тот же период.

Более 100 млрд руб. из средств Фонда развития в 2019–2021 годах будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья, около 118 млрд — на поддержку программ по развитию комфортной городской среды. Еще 183 млрд в период с 2019-го по 2024 годы пойдет на стимулирование программ развития строительства жилья в реги​онах.

Средства Фонда развития будут направлены на оснащение региональных медучреждений оборудованием для лечения больных онкологическими заболеваниями (131,7 млрд руб. в 2019–2021 годах) и развитие структуры объектов ядерной медицины (48,5 млрд руб. в 2019–2022 годах). Кроме того, деньги госфонда будут выделены на оснащение оборудованием региональных центров для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (74,7 млрд руб. в 2019–2024 годах).

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: бюджет , федеральный бюджет , фонд развития
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