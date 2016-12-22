В Госдуме предложили создавать «бюджеты развития» в регионах

В регионах необходимо создавать отдельные «бюджеты развития» для финансирования инвестиций, считает думский комитет по федеративному устройству. Но непонятно, чем их наполнять, предупреждают экономисты

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Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложил создать в регионах «бюджеты развития» по аналогии с резервными и дорожными фондами. Идея предусмотреть такую возможность в Бюджетном кодексе содержится в отзыве (.doc) комитета на проект федерального бюджета на следующую трехлетку.

Развитие «по остаточному принципу»

Власти регионов тратят недостаточно средств на социально-экономическое развитие, говорится в документе: расходы консолидированных бюджетов субъектов на капитальные вложения, по оценке Счетной палаты, составили всего 12,3% в 2017 году. В частности, основную долю расходов местных бюджетов, по информации Минфина, в 2017 году составили траты на госуправление, образование, ЖКХ, культуру, СМИ, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, а также на межбюджетные трансферты и обслуживание муниципального долга.

«Формирование региональных и местных бюджетов и обеспечение их сбалансированности только по принципу приоритетности финансирования расходов для обеспечения жизненно важных [услуг] населению не может служить основой для перспективного социально-экономического развития», — подчеркивают парламентарии в отзыве.

В «бюджетах развития», которые они предлагают создать, должны быть указаны доходы и расходы на финансирование инвестиционных и капитальных проектов в соответствии со стратегиями развития регионов. По идее депутатов, пополняться новые фонды будут за счет собственных доходов регионов и муниципалитетов (то есть не за счет субсидий из федерального центра). Минфин не ответил на запрос РБК.

Конкретных доходов, за счет которых должны формироваться «бюджеты развития» регионов, депутаты не приводят, они лишь призывают к сокращению неэффективных налоговых льгот и предлагают ввести мораторий на введение новых преференций.

В отношении муниципальных «бюджетов развития» инициатива выглядит конкретнее. Как отмечается в отзыве, сейчас большая часть доходов муниципалитетов уходит на социальные и коммунальные услуги и на зарплаты, а для повышения их доходной базы следует изменить порядок зачисления НДФЛ — основного источника доходов местных бюджетов. Сейчас доходы от налога зачисляются по месту работы, а не по месту жительства, и деньги «утекают» в крупные промышленно-развитые города, куда приезжают на заработки жители малых городов и сел. Чтобы поправить финансовое положение муниципалитетов, в Госдуме также предлагают передать им 1–1,5% ставки налога на прибыль организаций (сейчас 3 из 20% от него идут в федеральный бюджет, а 20% — в региональный), дать всем право вводить курортный и торговый сбор, ввести местные сборы за размещение мусорных полигонов и т.д.

Проблема в централизации К дотационности и финансовой зависимости регионов привела централизация средств в федеральном бюджете, констатировали депутаты в отзыве. Бюджет формируется по принципу перевернутой пирамиды: чем ниже уровень бюджетной системы, тем меньше доходов он получает. Прогнозируемая доля доходов федерального бюджета в 2019 году составит 66%, или 19,9 трлн руб., а доля доходов консолидированных бюджетов регионов без межбюджетных трансфертов — всего 34%, или 10,2 трлн руб.

Свой Фонд развития на федеральном уровне уже создало правительство. Он начнет действовать с 2019 года, а средства этого фонда власти направят на 170 проектов в сфере капитального строительства, транспорта, экологии, здравоохранения, образования и т.д. Расходы фонда за шесть лет, с 2019 по 2024 год, превысят 3,5 трлн руб.

Но есть разница между федеральным фондом и «бюджетами развития», которые предлагают создать депутаты на уровне регионов. Фонд развития правительства — это не отдельный бюджетный институт (как, например, резервные фонды правительства и субъектов). «Мы просто дали коды по тем именно объектам, которые относятся к развитию, и присвоили эти коды по мероприятиям», — объяснял первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«Удар по стабильности»

«Это будет удар по стабильности бюджетной системы», — прокомментировал РБК идею «фондов развития» в регионах директор Центра исследований региональных реформ​ РАНХиГС Александр Дерюгин. Без увеличения доходной базы субъектам придется перераспределять деньги с основных статей расходов, указал он. «Это погубит все остальное. Сейчас регионы расходуют средства в соответствии с приоритетами, и такой подход обеспечивает наиболее стабильное исполнение обязательств. Попытка «застолбить» финансирование за определенными статьями развалит систему», — указал экономист.

Фото: Мария Плотникова / РАИ Новости

Неопределенным остается вопрос источников финансирования «фондов развития», указала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В дорожный фонд идут поступления от акцизов на бензин, транспортного налога и федеральных трансфертов, указала она. «Сложно выделить доходы, которые могли бы целевым образом быть использованы на «бюджет развития». Пожалуй, только доходы от продажи материальных и нематериальных активов», — предположила Анисимова. Доходов региональных бюджетов хватает только на текущие потребности, подчеркнула она, а капитальные расходы, как правило, софинансируются со стороны федерального бюджета — например, программа переселения из аварийного жилья и программа «Безопасные и качественные дороги».

Сокращать текущие расходы в пользу капитальных невозможно, указала эксперт. Найти дополнительные средства сложно, а наращивать долги нельзя — абсолютное большинство регионов по соглашению с Минфином приняли обязательства снижать соотношение долга и собственных доходов.

По мнению Дерюгина, регионам достаточно существующих инструментов развития. «Ничто не мешает региону определить свои приоритеты, принять программу развития и финансировать ее по существующим принципам, и никаких фондов не нужно. Нужно дать регионам дополнительные источники доходов и снять с муниципалитетов часть полномочий, которые на них навешаны», — уверен экономист.