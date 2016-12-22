Кудрин усомнился в эффективности программы поддержки моногородов

Государство пока не нашло решения проблем моногородов. Безработица в них значительно превышает общероссийский показатель, а отток населения продолжается, заявили в Счетной палате

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Счетная палата раскритиковала программу по поддержке моногородов — значительная доля средств на создание новых предприятий не осваивается, а показатели в отчетах о ее реализации выше, чем в реальности. Проверка затронула выполнение программы в 2016–2017 годах, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Приоритетный проект «Комплексное развитие моногородов» стартовал в 2016 году и должен завершиться в 2025 году. Его ключевая цель — остановить отток населения, создавая в моногородах новые, не связанные с градообразующими предприятиями рабочие места, развивать малый бизнес, социальную инфраструктуру и городскую среду. Программа финансируется из федерального бюджета в виде субсидий Фонду развития моногородов. Организацию учредил в 2014 году Внешэкономбанк.

«Нет ощущения эффективности»

К моногородам относятся 319 населенных пунктов в 61 регионе. Больше всего их в Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях. По оценке Счетной палаты, которую привел аудитор Сергей Агапцов, численность трудоспособного населения в моногородах сократилась на 365,6 тыс. человек за два года.

«У меня нет ощущения эффективности этой программы. То, что я вижу, — это не то, что может помочь моногородам определить их судьбу. Это не работает на их развитие или сворачивание. Мы не принимаем решения окончательного и тащим их, даже если нет перспектив», — заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на коллегии ведомства.

В Счетной палате указывают на неактуальность списка моногородов, составленного в 2014 году. По данным Минэкономразвития, которые приводят аудиторы, 107 населенных пунктов утратили признаки моногородов в результате оттока населения и, как следствие, сокращения числа работников градообразующих предприятий.

Проверка поставила под вопрос и правдивость информации о достижениях поддержки моногородов. При недостаточном освоении средств значения по некоторым показателям превышены в разы. Так, расходы на программу в 2017 году составили 4,4 млрд руб. — чуть более 39% от плана (всего на период 2017–2020 годов предусмотрены расходы в размере 25,3 млрд руб.). При этом в 2014–2017 годах, по данным Счетной палаты, освоено только 56,2% полученных из федерального бюджета средств (11,9 млрд из 21,2 млрд руб.). В 2018 году Фонду развития моногородов предусмотрено еще 3,6 млрд руб. Однако пока Минэкономразвития не заключило с фондом соглашение о субсидии, отмечают аудиторы.

Вопросы к подлинности рабочих мест

При недостаточном освоении средств цель программы — создать в моногородах 230 тыс. новых рабочих мест к концу 2018 года — достигнута раньше срока. На бумаге 253,4 тыс. рабочих мест было создано уже в 2017 году. «Объективность и достоверность достигнутых показателей вызывает сомнение», — указал Агапцов.

Проверка выявила, что при подсчете учитывались временные вакансии и рабочие места, к созданию которых Фонд развития моногородов не имел отношения. Например, в Кировской области, где, согласно отчетности, создано почти в полтора раза больше новых рабочих мест по сравнению с планом, более 40% из них составляют временные рабочие места для несовершеннолетних. А безработица в пяти кировских моногородах — Белая Холуница, Кирс, Красная Поляна, Луза, Стрижи — в два раза выше, чем в среднем по стране, указывает Счетная палата. Количество покинувших моногорода региона на 7,2 тыс. человек превышает количество приехавших туда.

Критику Счетной палаты вызвали и данные о рекордном притоке инвестиций в моногорода. Их объем в 2017 году достиг 1,5 трлн руб., — в 30 раз выше плановых показателей. В это же время Счетная палата отмечает проблемы с работой объектов, в которые вложены средства.

На момент проверки Фонд развития моногородов заключил 29 соглашений с регионами о софинансировании строительства и реконструкции инфраструктуры для инвестиционных проектов на сумму 14,3 млрд руб. В начале 2018 года был одобрен ввод в эксплуатацию 30 объектов в 13 моногородах. «Однако 16 из них до сих пор не эксплуатируются», — констатировали в Счетной палате. Аудиторы указывают на «ненадлежащее исполнение регионами принятых обязательств, что создает предпосылки для расторжения соглашений и применения к регионам финансовых санкций».

РБК направил запросы в Фонд развития моногородов​ и Минэкономразвития (министр Максим Орешкин возглавляет наблюдательный совет фонда) с просьбой прокомментировать результаты проверки.

Счетная палата не первый год заявляет о неэффективности работы Фонда развития моногородов. В мае 2017 года аудиторы сообщили о нехватке средств на инфраструктуру в моногородах, хотя на содержание фонда ежемесячно тратилось более 16 млн руб., в основном на зарплату. Прежний глава фонда Илья Кривогов тогда заявил, что критика преждевременна. «У регионов нет денег, все это связано с нищими бюджетами регионов», — ответил он.

В настоящее время Внешэкономбанк обсуждает с Минэкономразвития возможность преобразования организации в Фонд развития современной городской экономики, заявил в июле председатель ВЭБа Игорь Шувалов. 30 июля, вскоре после перехода Шувалова в ВЭБ, новым руководителем Фонда развития моногородов стала зампред ВЭБа Ирина Макиева.