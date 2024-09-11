Суд ЕС решил, что Тимченко и Фридман должны раскрыть свои активы в Европе

Суд ЕС отклонил жалобы Геннадия Тимченко, Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, оспаривавших возложенную на них обязанность задекларировать свои европейские активы. За нераскрытие активов грозит уголовное дело в ЕС

Геннадий Тимченко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказал в удовлетворении исков от супругов Геннадия и Елены Тимченко, а также от основателей консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана по поводу возложенной на них Советом Евросоюза обязанности задекларировать свои активы в странах ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, поступившем в РБК.

В июле 2022 года Совет ЕС ввел обязательство для российских физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, раскрыть свои активы («денежные средства или экономические ресурсы») в юрисдикции ЕС. Это положение, как поясняли в Еврокомиссии, стало ответом на «увеличивающуюся сложность схем по обходу санкций». Активы необходимо было задекларировать до сентября 2022 года либо в течение шести недель после того, как лицо попало под санкции.

Неисполнение обязанности по декларированию активов будет трактоваться как обход санкционных ограничений, сообщал Совет ЕС. При этом весной 2024 года Евросоюз утвердил закон, криминализующий обход санкций.

Чета Тимченко в исковом заявлении указывала, что Совет ЕС превысил свои полномочия, вводя такую обязанность. Кроме того, строгий дедлайн для исполнения этого условия, а также потенциальные наказания за неисполнение вплоть до конфискации таких активов предполагают злоупотребление целями санкций, отмечалось в заявлении. Фридман и его партнеры в своей жалобе подчеркивали, что Совет ЕС не может налагать какие-либо прямые обязанности на лиц, против которых он ввел санкции.

Суд счел, что Совет ЕС был вправе вводить обязанность для подсанкционных лиц по раскрытию их активов в европейской юрисдикции и сотрудничеству с властями ЕС в верификации такой информации. Кроме того, суд посчитал, что, введя такую обязанность, Совет ЕС не преступил свои полномочия и не вмешался в полномочия стран — участниц ЕС, поскольку их национальные органы сохраняют свое право определять характер — «уголовный, гражданский или административный» — такого правонарушения по обходу санкций и ответственности за него.

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