ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,67 69,50 EUR Нал. 82,08 80,82 USD Бирж. 70,12 -0,45 EUR Бирж. 81,37 -0,46 USD ЦБ. 69,97 +0,11 EUR ЦБ. 81,39 +0,72 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6335,00 +40,70 IMOEX 2330,43 -0,23% RTSI 1047,00 +0,34% Brent 77,76 +0,35% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7924,16 +0,27%
Орешкин предупредил о «неустойчиво высоких» ценах на нефть
Лента новостей
Рекрутеры назвали самую притесняемую группу работников в России 12:39, Свое дело Защита Серебренникова заявила о перепутанной СК сумме ущерба в деле 12:36, Общество Завершение строительства «Силы Сибири» отложили до наступления морозов 12:27, Бизнес СМИ узнали о нежелании Джона Терри переходить в «Спартак» 12:22, Спорт Хай-тек в клетку: как борются с раком клеточной терапией 12:22, Партнерский материал В США допустили введение санкций из-за преследования уйгуров в Китае 12:18, Политика Аналитики определили страны с наибольшим риском валютных кризисов 12:14, Экономика В РГБ пообещали не проводить показы мод 12:08, Общество Прогнозы дня: индекс Мосбиржи попытается подрасти 12:07, Quote Впервые за 200 лет: как в Туле благоустроили набережную у стен кремля 12:07, Недвижимость  Орешкин предупредил о «неустойчиво высоких» ценах на нефть 12:06, Экономика Как идет импортозамещение в проекте «Сахалин-2» 12:04, Партнерский материал Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «отбивную» 11:56, Общество Большинство успешных ICO оказалась убыточными: 46% стартапов провалились 11:53, Крипто Неравный труд: почему работники за 50 чаще всех страдают от дискриминации 11:43, Свое дело Против министра здравоохранения Камчатки возбудили дело о хищении 11:37, Общество Какие перспективы у европейских производителей спецтехники на рынке РФ 11:37, Партнерский материал Глава РФПИ рассказал о обсуждении с Джеком Ма искусственного интеллекта 11:32, Технологии и медиа Международный уголовный суд ответил на угрозы США ввести санкции 11:31, Политика Победа России над Турцией, скандал на US Open: обзор спортивных событий 11:30, Спорт Акции Mail.Ru Group и «МегаФона» показали рост на фоне сделки с Alibaba 11:27, Технологии и медиа Песков счел «не сверхсложными» требования Роскомнадзора к Facebook 11:25, Технологии и медиа Путин посоветовал инвесторам не ориентироваться на стереотипы о России 11:16, Политика Практика self-compassion: как и зачем сочувствовать себе 11:16, Стиль Усманов прокомментировал создание компании с Alibaba 11:12, Бизнес Кому выгодны корабли на газе 11:04, Партнерский материал
Орешкин предупредил о «неустойчиво высоких» ценах на нефть
ВЭФ-2018, 12:06
0
Орешкин предупредил о «неустойчиво высоких» ценах на нефть
Цены на нефть в мире могут легко пойти вниз, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его оценке, цены на нефть сейчас «неустойчиво высокие»
Максим Орешкин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сейчас цены на нефть в мире являются «неустойчиво высокими» и могут довольно быстро снизиться. Об этом министр заявил в интервью телеканалу РБК в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Если посмотреть на кратко- и среднесрочную макроэкономическую ситуацию, бюджет в этому году у нас в профиците, цены на нефть у нас очень высокие, я бы даже сказал, неустойчиво высокие, они легко могут пойти вниз», — сказал Орешкин.

Кроме того, Орешкин заявил, что рубль сейчас находится существенного ниже равновесного значения. «На самом деле, создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению. Сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам, существенно ниже равновесного значения», — отметил Орешкин.

Ранее в ходе Московского финансового форума Орешкин анекдотом ответил на вопрос о возможном ослаблении рубля. «Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошли серьезное ослабление рубля и кардинальный структурный сдвиг. Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль — одна из самых слабых валют», — сказал тогда министр.

Новые антирекорды: что заставляет рубль и российский госдолг дешеветь
Финансы


«Знаете, как в том анекдоте, когда Брежнев бежит кросс и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля: [говорят] пятый с конца из шести валют [развивающихся стран]», — продолжил министр.

После трехлетнего периода падения нефтяных цен, который начался в 2014 году, летом 2017 года цены на нефть начали медленный рост. С апреля 2018 года цена на нефть марки Brent стабильно превышает уровень $70 за баррель.

В начале сентября Минэкономразвития пересмотрело прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год до $41 млрд с $18 млрд, «ожидаемых ранее». В министерстве тогда особо отметили, что на фоне ускорения оттока капитала и, в частности, выхода нерезидентов из российских государственных ценных бумаг значительно выросли доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Так, в начале сентября десятилетняя бескупонная доходность ОФЗ достигла 8,8%, что, по данным Минэкономразвития, стало самым высоким значением за последний год.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Максим Орешкин , цены на нефть , краткосрочное равновесие
Главное
Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «отбивную» Общество
Материалы по теме
Орешкин назвал два фактора для переезда компаний в российские офшоры Экономика
Экспорт российской нефти вырос более чем на 30% Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter