Орешкин предупредил о «неустойчиво высоких» ценах на нефть

Цены на нефть в мире могут легко пойти вниз, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его оценке, цены на нефть сейчас «неустойчиво высокие»

Максим Орешкин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сейчас цены на нефть в мире являются «неустойчиво высокими» и могут довольно быстро снизиться. Об этом министр заявил в интервью телеканалу РБК в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Если посмотреть на кратко- и среднесрочную макроэкономическую ситуацию, бюджет в этому году у нас в профиците, цены на нефть у нас очень высокие, я бы даже сказал, неустойчиво высокие, они легко могут пойти вниз», — сказал Орешкин.

Кроме того, Орешкин заявил, что рубль сейчас находится существенного ниже равновесного значения. «На самом деле, создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению. Сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам, существенно ниже равновесного значения», — отметил Орешкин.

Ранее в ходе Московского финансового форума Орешкин анекдотом ответил на вопрос о возможном ослаблении рубля. «Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошли серьезное ослабление рубля и кардинальный структурный сдвиг. Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль — одна из самых слабых валют», — сказал тогда министр.

«Знаете, как в том анекдоте, когда Брежнев бежит кросс и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля: [говорят] пятый с конца из шести валют [развивающихся стран]», — продолжил министр.

После трехлетнего периода падения нефтяных цен, который начался в 2014 году, летом 2017 года цены на нефть начали медленный рост. С апреля 2018 года цена на нефть марки Brent стабильно превышает уровень $70 за баррель.

В начале сентября Минэкономразвития пересмотрело прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год до $41 млрд с $18 млрд, «ожидаемых ранее». В министерстве тогда особо отметили, что на фоне ускорения оттока капитала и, в частности, выхода нерезидентов из российских государственных ценных бумаг значительно выросли доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Так, в начале сентября десятилетняя бескупонная доходность ОФЗ достигла 8,8%, что, по данным Минэкономразвития, стало самым высоким значением за последний год.