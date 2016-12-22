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Минэкономразвития увеличило прогноз по оттоку капитала на $23 млрд
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Минэкономразвития увеличило прогноз по оттоку капитала на $23 млрд
Экономика, 19:41
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Минэкономразвития увеличило прогноз по оттоку капитала на $23 млрд
Согласно обновленному прогнозу Министерства экономического развития, в 2018 году из России будет выведено $41 млрд, а не $18 млрд, как ожидалось ранее
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и усиление внешнеторговых ограничений негативно сказались на склонности инвесторов к вложениям в развивающиеся экономики, что привело к усилению оттока капиталов из этих стран, отмечается в отчете Минэкономразвития за август 2018 года.

​В ведомстве пояснили, что дополнительное давление на российский рубль оказали «полномасштабный финансово-экономический кризис в Турции», а также объявление властей США о возможном введении нового пакета антироссийских санкций.

​«В этих условиях Минэкономразвития России пересмотрело прогноз курса рубля к доллару США на период до конца 2018 года и первое полугодие 2019 года в сторону ослабления. Одновременно был повышен прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год до $41 млрд с $18 млрд, ожидаемых ранее», — говорится в отчете.

По данным ЦБ, по итогам января—июля 2018 года чистый вывоз капитала российским частным сектором вырос до $21,5 млрд против $8,7 млрд за первые семь месяцев 2017 года. В 2017 году чистый вывоз капитала из России, по оценке ЦБ, составил $27,3 млрд, что почти в полтора раза превышает показатель 2016 года ($18,5 млрд).

В Минэкономразвития особо отметили, что на фоне ускорения оттока капитала и, в частности, выхода нерезидентов из российских государственных ценных бумаг значительно выросли доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Так, в начале сентября десятилетняя бескупонная доходность ОФЗ достигла 8,8%, что, по данным Минэкономразвития, стало самым высоким значением за последний год.

Согласно обновленному прогнозу ведомства, по итогам 2018 года средняя стоимость доллара будет 61,7 руб., тогда как ранее считалось, что среднегодовой курс доллара составит лишь 60,8 руб.

В то же время в МЭР полагают, что в средне- и долгосрочном плане условия функционирования российской экономики останутся прежними, а потому прогноз курса рубля на 2020–2024 годы ведомство менять не стало.

«Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63–64 руб. за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами — торговыми партнерами», — говорится в отчете Минэкономразвития.

В 2024 году средний курс американской валюты, по прогнозу ведомства, составит 68 руб. за доллар.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: отток капитала , Минэкономразвития
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